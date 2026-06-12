¿Adiós a Lavar los Platos? Así Entrenan IA de Robots para Hacer Trabajo Doméstico

Asi entrenan a robots de inteligencia artificial que, en el futuro, realizarán trabajo doméstico

Entrenamiento de robots para hacer trabajo domésticoEntrenamiento de robots para hacer trabajo doméstico en India. Foto: AFP

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El mercado de robots domésticos crece y para 2050 podrían ser comunes. ¿Cómo se entrenan? Desde cortar mangos hasta doblar ropa, descubre el proceso.

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