¿Ya Sirven Facebook, Instagram y WhatsApp Hoy? Esto Pasa con Servicio de Meta

Usuarios de redes sociales reportaron fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp, las cuales comenzaron desde hace varias horas, por lo que si sueles usarlas, en N+ te compartimos qué pasa con el servicio de Meta hoy, 12 de junio de 2026.

De acuerdo con reportes compartidos en el sitio Downdetector, especializado en monitoreo de fallas digitales, las incidencias comenzaron hace unas horas, cuando miles de personas señalaron dificultades para iniciar sesión, cargar contenido o utilizar algunas funciones de las aplicaciones.

Considera que en N+ te compartimos lo que sucedió con las redes sociales en Se Cayó Meta Hoy: Falla Sesión en Facebook, Instagram y WhatsApp

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¿Qué servicios de Meta han presentado fallas?

Los principales reportes se concentraron en Facebook e Instagram, donde usuarios señalaron problemas para actualizar publicaciones, visualizar contenido y acceder a sus cuentas.

A las 9:11 horas, la red social WhatsApp ya cargó, sin embargo, hay reportes de usuarios que en Facebook e Instagram no se pueden visualizar ciertos elementos, como las historias, comentarios ni el feed.

Cabe señalar que la empresa indicó que sus equipos técnicos se encuentran investigando el origen de la interrupción y realizando acciones para normalizar el funcionamiento de las plataformas.

"Somos conscientes de que la gente está teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello", precisó la empresa Meta.

Mientras tanto, los usuarios continúan reportando el estado de los servicios en tiempo real.

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