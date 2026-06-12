¿Ya Sirven Facebook, Instagram y WhatsApp Hoy? Esto Pasa con Servicio de Meta

¿Has tenido problemas con Facebook, Instagram y WhatsApp? Usuarios reportan fallas en estas redes sociales de Meta; así está el servicio

Fallas en redes socialesUna imagen del logo de Instagram, red social de Meta. Foto: Reuters

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