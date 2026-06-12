Se Cayó Meta Hoy: Falla Sesión en Facebook, Instagram y WhatsApp

Las fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp se reportan en México y diferentes partes del mundo, especialmente para iniciar sesión y cargar nuevas actualizaciones

Se Presentó la Caída de Facebook, Instagram y WhatsApp Hoy 12 de Junio 2026Las redes sociales de Meta presentaron fallas este viernes 12 de Junio 2026. Foto: AP

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