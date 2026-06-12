Se Cayó Meta Hoy: Falla Sesión en Facebook, Instagram y WhatsApp

Los usuarios de las redes sociales se llevaron una sorpresa este viernes, pues se cayó Meta hoy 12 de junio de 2026, presentando fallas en Facebook, Instagram y Whatsapp, al iniciar sesión o cargar nuevas actualizaciones en computadoras y celulares.

Desde muy temprano esta mañana, las apps de Meta han presentado errores, siendo la más afectada la de Facebook, de acuerdo con Downdetector, que presentó un repunte en los reportes de caída en esta plataforma.

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Caída de Facebook, Instagram y WhatsApp hoy

Hasta el momento, los usuarios han reportado que la red social azul no abre sesión o se queda pasmada desplegando las mismas publicaciones, ya que no está cargando actualizaciones, tanto en celulares como en computadoras.

Cabe señalar que los reportes de la caída de Facebook hoy son a nivel mundial, por lo que no solo los usuarios mexicanos han tenido problemas para utilizar esta red social. Cerca de las 9 de la mañana del centro de México, la app restableció el servicio.

Por otra parte, los usuarios han reportado que la principal falla en Instagram es en la app, ya que no está cargando nuevas publicaciones, además de que algunos no han podido iniciar sesión o conectarse al servidor, de acuerdo con información de Downdetector.

Mientras que la caída de WhatsApp se presentó principalmente en el sitio web, según los reportes que han realizado los usuarios en Downdetector la mañana de este viernes 12 de junio 2026. También se han reportado fallas en Messenger, servicio de mensajes ligado a Facebook.

¿Qué pasó con las apps de Meta hoy?

Hasta el momento, Meta no ha explicado qué pasó con las fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp hoy 12 de junio 2026, pero se espera que pronto se reactive el servicio de las redes sociales y expliquen por qué hubo error en sus servidores.

A las 9 de la mañana de este viernes, los reportes de fallas han disminuido en Downdetector, principalmente en Facebook, sin embargo los problemas para algunos usuarios continúan en Instagram, WhatsApp y Messenger.

PPP