¿En Qué Países Meta Bloqueará Facebook e Instagram para Adolescentes?

La empresa tecnológica Meta anunció que bloqueará Instagram y Facebook para usuarios menores de 16 años; en N+ te decimos en qué países.

Se tiene previsto que el bloqueo entre en vigor el 10 de diciembre de 2025 para cumplir con la prohibición de las redes sociales para jóvenes adolescentes. Según el criterio, si los usuarios tienen entre 13 y 15 años, sus cuentas serán desactivadas mediante mensajes dentro de la aplicación, correo electrónico y SMS.

¿Cuándo iniciarán bloqueos de Instagram y Facebook para menores de 16 años?

A partir del 4 de diciembre de 2025, comenzará a desactivar las cuentas y a bloquear los nuevos registros de usuarios menores de 16 años en Australia; se espera que el proceso termine el 10 de diciembre.

¿Cómo verificarán que cuenta en Instagram y Facebook es de un menor de edad?

Meta dice que utilizará distintos métodos de verificación de edad para cumplir con la prohibición, solicitando información adicional únicamente cuando tenga motivos para dudar de la edad declarada por el usuario.

Australia quiere dejar que los niños sean niños

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que la prohibición de Facebook e Instagram es una decisión "pionera a nivel mundial", con el objetivo de "dejar que los niños sean niños".

¿Cuántos usuarios de Facebook e Instagram hay en Australia?

Autoridades en Australia estiman que hay 150 mil usuarios de Facebook y 350 mil adolescentes en Instagram entre los 13 y 15 años.

¿Qué sanción recibirán las plataformas de redes sociales que no tomen medidas?

Las plataformas de redes sociales que no tomen las medidas para bloquear a los menores de 16 años tendrán multas de hasta 50 millones de dólares australianos (más de 59 millones de pesos mexicanos, aproximadamente).

