Caso Javier Duarte: Así Va la Audiencia de Hoy por Posible Libertad Anticipada
Entérate de los pormenores sobre la audiencia en la que Javier Duarte podría obtener su libertad anticipada
La audiencia en la que se podría otorgar libertad anticipada a Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, inició la mañana de hoy, 19 de noviembre de 2025, en los juzgados penales del Reclusorio Norte, en Ciudad de México (CDMX); aquí te damos los detalles sobre el proceso donde se definiría la situación legal del exmandatario veracruzano, este miércoles.
- Datos del caso Duarte: El exgobernador de Veracruz podría obtener su libertad por buena conducta y por haber cumplido el 95% de su sentencia de nueve años, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
- Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará seis testigos en contra de Duarte Ochoa; mientras que su defensa solo uno.
- El objetivo de la FGR es demostrar que el exgobernador de Veracruz no reúne los requisitos para salir de la cárcel, de forma anticipada.
- La defensa de Duarte Ochoa argumentó que su cliente cumple con los requisitos para obtener la libertad anticipada.
- Los abogados del exgobernador presentaron el testimonio de cinco funcionarios penitenciarios, quienes hablaron sobre la buena conducta de Duarte en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México; solo uno de ellos dijo que incumplió con el reglamento al encontrar cuatro latas de alcohol, un módem inalámbrico, una cámara e impidió la visibilidad en el baño de su celda, con tablas, cuestión por la que fue sancionado sin recibir visitas por 15 días.
- Se prevé que el juez encargado del caso determine si otorga o no la libertad anticipada a Javier Duarte.
- De lo contrario, Duarte debe permanecer en la cárcel hasta abril de 2026, cuando se cumpliría la sentencia de nueve años, que se le impuso en 2016.
Inicia audiencia de Duarte
La audiencia en que se va a definir la situación jurídica del exgobernador de Veracruz dio inicio a las 09:45 horas de hoy, en los Juzgados Penales Anexos al Reclusorio Preventivo Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).
Información en desarrollo…
Con información de N+.
RMT