FGR Aclara: Christian Nodal no Fue Exonerado Luego del Juicio por Derechos de Autor
La FGR aclaró que el cantante Christian Nodal no fue exonerado y su proceso sigue abierto mientras se espera un juicio civil sobre derechos de autor
La Fiscalía General de la República emitió un comunicado este miércoles 19 de noviembre de 2025 para aclarar el estado del proceso legal contra el cantante Christian Nodal y su familia, derivado de una denuncia presentada por una empresa disquera.
Según el comunicado, la acusación señala que Christian Nodal y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras musicales, pero posteriormente se ostentaron como propietarios de esas obras que ya no les pertenecían.
La FGR precisó que la jueza encargada del caso no exoneró al cantante ni a su familia. La determinación judicial estableció que existe un juicio civil en curso relacionado con el mismo asunto, y que es necesario esperar el resultado de ese procedimiento para determinar si procede o no la acción penal.
El comunicado indica que el procedimiento permanece abierto mientras se espera la resolución del juicio civil. Durante este periodo, tanto Christian Nodal como los denunciantes tienen la posibilidad de aportar pruebas ante la FGR.
La Fiscalía informó que presentará un recurso legal contra la decisión de la jueza de no vincular a proceso al cantante en esta etapa. Los argumentos de la institución respecto a esta determinación judicial se establecerán en el recurso correspondiente.
