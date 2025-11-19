Tras Horas de Comparecencia, Christian Nodal Libra la Vinculación a Proceso

El cantante Christian Nodal se presentó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente (CJPF) en la Ciudad de México este martes 18 de noviembre para atender la audiencia a la que fue citado, por la presunta falsificación de documentos vinculados a la titularidad de diversas obras musicales. Después de horas de comparecencia, se estableció la no vinculación a proceso.

Christian Nodal llegó al CJPF acompañado de sus padres: Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas a las 14:35 horas del martes 18 de noviembre. De acuerdo con los primeros informes, la comparecencia se retrasó durante cerca de nueve horas, y las diligencias en el juzgado comenzaron poco antes de la media noche.

Christian Nodal Libra la Vinculación a Proceso

Después de haber ofrecido sus primeras declaraciones, la oficina de prensa de Christian Nodal compartió un comunicado de prensa en el que confirmó que la autoridad estableció la no vinculación a proceso del cantante, al no existir un mínimo probatorio en la comisión de delito alguno.

La audiencia duró cerca de 14 horas, tiempo durante el cual se escucharon los argumentos de ambas partes. Christian Nodal y sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, fueron acusados de presunta falsificación de documentos vinculados a la titularidad de diversas obras musicales del cantante.

A su salida del CJPF, Nodal envió un mensaje a sus padres: "Es muy difícil, con todo lo que se ha hablado, mantenerse en silencio y esa fortaleza como pareja, como familia, como todo. Y pues también me han dado mucha fuerza a mí, en su momento, para no desesperarme y no hacer lo que siempre hago que es salir".

Desde 2021, Universal Music señaló tanto al cantante como a sus padres por la presunta falsificación de más de 30 documentos. Ese mismo año, el artista sonorense decidió romper su relación laboral con la disquera.

