¿Alejandro Speitzer y Kenia Os Juntos? Fueron Captados en el Partido de México del Mundial 2026

Kenia Os y Alejandro Speitzer fueron captados compartiendo palco en el Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural del Mundial 2026, lo que desató rumores de romance

alejandro-speitzer-kenia-os-juntos-partido-mexico-mundial-2026Fotos: Instagram Kenia Os / Cuartoscuro

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Kenia Os y Alejandro Speitzer desatan rumores tras ser captados juntos en el Mundial 2026. ¿Coincidencia o nuevo amor? Entérate de los detalles.

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