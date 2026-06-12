¿Alejandro Speitzer y Kenia Os Juntos? Fueron Captados en el Partido de México del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 no solo trajo goles para la Selección Mexicana: también disparó los rumores de un posible romance entre Kenia Os y Alejandro Speitzer, luego de que ambos fueran vistos compartiendo un palco VIP en el Estadio Ciudad de México durante el partido entre México y Sudáfrica.

¿Qué pasó?

Usuarios en redes sociales identificaron a la cantante de "Malas decisiones" y al actor disfrutando juntos del encuentro inaugural, en el que México venció 2-0 a Sudáfrica.

La presencia de ambos no sería un hecho aislado: según se ha documentado, esta es la segunda vez en pocos días que se les ve coincidir en un evento público, luego de que también fueran captados juntos en una presentación de una marca de ropa deportiva.

El momento que terminó por esparcir las especulaciones llegó de la mano de Juanpa Zurita, quien compartió un video donde se confirma que los tres compartieron el mismo palco durante el partido.

El detalle que no pasó desapercibido

A las imágenes del estadio se sumó otro dato que los fans no dejaron pasar: Kenia Os y Speitzer comenzaron a seguirse mutuamente en redes sociales, gesto que muchos interpretaron como una señal de que la cercanía entre ambos podría ir más allá de lo profesional.

En Instagram, X y TikTok, no tardaron en "shippear" a Kenia y Alex, con comentarios que van desde quienes celebran la posible nueva relación hasta quienes piden cautela y recuerdan que ambos podrían simplemente ser amigos o coincidir por temas de trabajo.

El contexto: la ruptura de Kenia Os con Peso Pluma

Las especulaciones llegan apenas días después de que Kenia Os confirmara el fin de su relación con Peso Pluma, con quien mantuvo un noviazgo desde 2024, luego de que ambos colaboraran en el tema "Tommy & Pamela".

La pareja hizo pública su separación a través de un comunicado conjunto, en el que aseguraron que la decisión fue mutua y que el vínculo terminó "con amor, respeto y en los mejores términos".

Antes de la confirmación oficial, ya circulaban rumores de crisis entre ambos, alimentados por un momento de llanto de la cantante durante un concierto y por publicaciones en las que pedía respeto a su privacidad.

¿Y ahora qué?

Por el momento, ni Kenia Os ni Alejandro Speitzer se han pronunciado sobre los rumores de un posible romance. Sin embargo, las coincidencias han sido suficientes para que sus fans ya empicecen a imaginar posibles futuros de ellos juntos.