'Mi Corazón Está Roto': Alessandra Rosaldo Despide a su Padre con Emotivo Mensaje Tras su Muerte

Dos días después de la muerte de su padre, Alessandra Rosaldo reapareció este miércoles 10 de junio en sus redes sociales para compartir un mensaje en memoria de Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager de estrellas mexicanas que murió el pasado 8 de junio a los 84 años.

La cantante publicó una serie de imágenes inéditas, acompañadas de unas palabras:

"Así te recordaré siempre papito… libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida. No tengo las palabras. Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia", escribió la también esposa de Eugenio Derbez.

¿Qué le pasó a Jaime Sánchez Rosaldo?

La publicación dejó entrever que Jaime Sánchez Rosaldo atravesó una etapa difícil antes de su muerte. Según reveló la cantante Maya Karunna, quien estuvo presente en el funeral, el señor enfrentó problemas de salud desde 2022. Aunque Alessandra no precisó la causa del fallecimiento, sus palabras sobre el fin del sufrimiento apuntan a una enfermedad prolongada.

El funeral reunió a amigos cercanos y figuras del espectáculo que quisieron acompañar a la familia en este momento. Entre los famosos que acudieron a darle el último adiós estuvieron Ernesto D'Alessio y la propia Maya Karunna.

Al cerrar su mensaje, Alessandra agradeció públicamente el apoyo recibido.

"Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor", escribió.

Jaime Sánchez Rosaldo fue una figura clave en la industria del entretenimiento en México, conocido por su trabajo como productor y representante de artistas durante décadas. Su partida deja un vacío tanto en la familia Derbez-Rosaldo como en la industria que ayudó a construir.