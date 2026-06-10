'Mi Corazón Está Roto': Alessandra Rosaldo Despide a su Padre con Emotivo Mensaje Tras su Muerte

Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager de estrellas mexicanas, murió el 8 de junio a los 84 años tras varios años luchando contra problemas de salud

alessandra-rosaldo-muerte-padre-jaime-sanchez-rosaldoFoto: Instagram Alessandra Rosaldo

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Con el corazón roto, Alessandra Rosaldo recuerda a su padre, productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, quien falleció a los 84 años. Su legado sigue vivo.

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