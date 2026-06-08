Luisito Comunica en Polémica: Extrabajadores lo Acusan de No Pagar Utilidades

El influencer Luisito Comunica enfrenta una nueva controversia luego de que presuntos extrabajadores de algunos negocios vinculados a él señalaran irregularidades en el reparto de utilidades.

luisito-comunica-polemica-extrabajadores-acusan-no-pagar-utilidadesFoto: Cuartoscuro

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Luisito Comunica enfrenta acusaciones de extrabajadores que aseguran no recibir utilidades. ¿Qué dice la ley y cómo responde el influencer?

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