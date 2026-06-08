Luisito Comunica en Polémica: Extrabajadores lo Acusan de No Pagar Utilidades

Luisito Comunica, uno de los creadores de contenido mexicanos más populares del mundo, se encuentra en medio de una polémica después de que se viralizaran acusaciones de supuestos empleados que aseguran no haber recibido el pago correspondiente de utilidades.

La controversia comenzó luego de que circulara en redes sociales el testimonio de una persona que afirmó trabajar en negocios relacionados con el influencer, donde aseguró que los empleados fueron informados de que no habría reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal anterior debido a que la empresa no habría generado ganancias.

¿De qué acusan a Luisito Comunica?

De acuerdo con las publicaciones difundidas en redes sociales, los señalamientos estarían relacionados con restaurantes como Deigo Ramen y Deigo Sushi, proyectos en los que Luisito Comunica ha participado como socio.

El supuesto trabajador cuestionó la explicación sobre la falta de utilidades, argumentando que durante el mismo periodo los negocios habrían tenido crecimiento, incluyendo nuevas aperturas y expansión de operaciones.

Además, dentro de los mensajes viralizados también se realizaron otros señalamientos sobre presuntas prácticas laborales irregulares; sin embargo, hasta el momento estas acusaciones no han sido confirmadas por autoridades correspondientes.

¿Luisito Comunica ha respondido a la polémica?

Hasta ahora, Luisito Comunica no ha emitido una postura pública detallada sobre las acusaciones relacionadas con el presunto incumplimiento en el pago de utilidades.

La polémica ha dividido opiniones en redes sociales: mientras algunos usuarios han pedido una explicación por parte del creador de contenido y sus socios, otros han señalado que una empresa puede estar exenta de repartir utilidades si demuestra legalmente que no obtuvo ganancias fiscales.

¿Qué dice la ley sobre el pago de utilidades?

En México, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho laboral que permite a los empleados recibir una parte de las ganancias generadas por una empresa.

Sin embargo, el reparto depende de que exista una utilidad fiscal declarada. Si una compañía acredita que no obtuvo ganancias sujetas a distribución, puede no estar obligada a realizar dicho pago.