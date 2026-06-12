“Ganar por un Gol Es Suficiente”, Dice Lula sobre Debut Brasil vs Marruecos en Mundial 2026

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio su opinión sobre el debut de Brasil en el Mundial 2026. La selección de futbol del país sudamericano se enfrenta a Marruecos el próximo sábado 13 de junio.

Lula pronostica resultado contra Marruecos

Para el mandatario brasileño, “si ganan por un gol a cero, ya es un buen resultado”.

“Miren, honestamente, mi pronóstico es que Brasil ganará. Me equivoqué en 1982, en 1986, pero quiero que Brasil gane. Si ganan por medio gol a cero, ya es un buen resultado. Pero creo que Brasil ganará”, aseguró Lula.

Esta declaración se realizó durante la clausura de la VII Reunión Plenaria del Consejo para el Desarrollo Económico y Social Sostenible (CDESS), en el Palacio de Itamaraty en Brasilia.

¿Dónde jugará Brasil?

El camino de Brasil hacia su sexto título mundialista comenzará el sábado en Nueva Jersey, Estados Unidos, a las 19:00 hora de Brasilia.

Considerado el rival más fuerte del Grupo C, el equipo africano será la primera prueba para la selección de Carlo Ancelotti en un torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

HVI