“Ganar por un Gol Es Suficiente”, Dice Lula sobre Debut Brasil vs Marruecos en Mundial 2026

El debut de Brasil tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, este 13 de junio

“Ganar por un Gol Es Suficiente”: Lula sobre Debut Brasil vs. MarruecosEl presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia. Foto: Reuters

Destacado

Marruecos es considerado el rival más fuerte del Grupo C, el equipo africano será la primera prueba para la selección de Carlo Ancelotti en un torneo que se disputa en EUA, Canadá y México

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+