Apagón en CDMX Hoy: Tormenta Deja Sin Luz Estas Alcaldías

Tormenta acompañada de fuertes vientos y descargas atmosféricas provoca afectaciones en el suministro eléctrico

La lluvia dejó sin luz varias alcaldías de CDMX. Foto: CuartoscuroLa lluvia dejó sin luz varias alcaldías de CDMX. Foto: Cuartoscuro
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