Apagón en CDMX Hoy: Tormenta Deja Sin Luz Estas Alcaldías

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, derivado de una tormenta acompañada de fuertes vientos y descargas atmosféricas, se vio afectado este jueves 11 de junio de 2026 el suministro de energía en algunas zonas de la capital.

¿En qué alcaldías hay zonas sin luz?

Dicha afectación dejó sin luz varias zonas de las alcaldías de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

¿Cómo va el restablecimiento del suministro eléctrico?

Sin embargo, "con maniobras inmediatas e ininterrumpidas", la CFE ha restablecido esta misma noche el 87% de suministro a usuarios afectados.

"Personal de la comisión se encuentra realizando la inspección y restablecimiento de los circuitos hasta normalizar el servicio", señaló en un comunicado la CFE.

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