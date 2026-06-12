¿Qué Evento Hay en Reforma el Sábado 13 de Junio? Horarios y Actividades por Mundial 2026

La celebración de la Copa del Mundo, que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá, inunda cada rincón del país, y la Ciudad de México no es la excepción. Así que ha preparado una serie de actividades y festivales entre este 11 de junio y el próximo 19 de julio. Así que en N+ te adelantamos qué evento hay en Reforma este sábado 13 de junio 2026, así como el horario que tendrá.

Así que si ya estás en modo festivo, te puedes acercar a alguno de los Fan Fest ubicados en las alcaldías de Ciudad de México, donde podrás disfrutar de los partidos en vivo.

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Entonces, ¿qué evento hay en Reforma este sábado 13 de Junio 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México organizó un evento dominando "Gran Desfile Mundialista" para este sábado 13 de junio 2026, en el marco del inicio de la Copa del Mundo, cuya inauguración se celebró este jueves.

El desfile tendrá figuras monumentales, comparsas, música , globos gigantes y mucha festividad alusiva al futbol. Durante el anuncio del evento se dio a conocer que se inspirará en el desfile de Día de Muertos que tiene lugar en Reforma durante los primeros días de noviembre 2026, pero sumado a las estrellas del futbol como Pelé y Maradonna.

Como sello de la Ciudad de México, los ajolotes y cacomixtles serán de las figuras que podrás observar entre los carros alegóricos. Y para que te sumes a al ambiente festivo habrá batucada con 50 luchadores.

¿Qué horario tendrá el Gran Desfile Mundialista del 13 de junio 2026?

La cita es el próximo 13 de Junio de 2026 en Paseo de la Reforma, a la altura de la Diana Cazadora para avanzar hacia el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

Iniciará a las 13:00 horas del sábado posterior a la inauguración del Mundial.

De acuerdo con los organizadores el Gran Desfile Mundialista recorrerá alrededor de tres kilómetros de ruta por Paseo de la Reforma, en la zona centro de la capital del país.

SARR