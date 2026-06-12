¿Qué Evento Hay en Reforma el Sábado 13 de Junio? Horarios y Actividades por Mundial 2026

Entérate, en la Ciudad de México hay una serie de actividades en el marco de la Copa del Mundo para visitantes y habitantes de la capital

Ángel de la Independencia en Reforma. Qué Evento Hay en Reforma este sábado 13 de junio 2026¡Entérate! Este sábado habrá cortes a la circulación sobre Reforma por un evento contemplado en el marco del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro.

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