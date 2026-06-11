¿Dónde Hay Fan Festival en CDMX por el Mundial 2026? Ubicaciones de las 20 Sedes Abiertas

El Mundial 2026 ya está aquí y los aficionados mexicanos buscan la mejor manera para disfrutarlo. Por ello, acá te decimos dónde hay Fan Festivales Futboleros en CDMX con las ubicaciones de las 20 sedes abiertas que albergarán eventos musicales y transmitirán los partidos.

La espera de cuatro años terminó y la emoción de los fans capitalino está al máximo, y en notas previas ya te contamos cuándo son los partidos del Mundial 2026 en CDMX, además de qué días juega México y si vas a ir al estadio conoce dónde puedes estacionarte.

¿Dónde está el Fan Fest del Mundial 2026?

El Fan Festival oficial del Mundial 2026 está ubicado en el Zócalo CDMX del Centro Histórico, el cual ya se encuentra abierto desde este jueves 11 de junio para que los aficionados puedan ver la inauguración del torneo y el partido de México vs Sudáfrica.

La entrada es completamente gratuita sin registro previo y para ingresar los fans deben dirigirse a las calles de 20 de noviembre y Pino Suárez. Además de la transmisión de los partidos, el Fan Festival del Zócalo CDMX contará con conciertos y diferentes actividades.

¿Dónde hay festivales futboleros del Mundial 2026 en CDMX?

Además del que está en el Zócalo, se habilitaron 19 sedes en diferentes lugares de las 16 alcaldías de la CDMX. En estos festivales habrá transmisión de los partidos del Mundial 2026 y conciertos completamente gratuitos del 11 de junio al 19 de julio. Aquí te dejamos todas las ubicaciones:

Álvaro Obregón

Parque La Bombilla: Av. de la Paz A, colonia Chimalistac.

Azcapotzalco

Parque Tezozómoc: Hacienda del Rosario, colonia Ex el Rosario.

Benito Juárez

Parque Las Américas: Diag. San Antonio 1737, colonia Narvarte Oriente.

Coyoacán

Parque de la Consolación: Av. Sta. Úrsula s/n, colonia Pedregal de Sta Úrsula.

Cuajimalpa

Deportivo San Mateo Tlaltenango: C. Abasolo 16, colonia San Mateo Tlaltenango.

Cuauhtémoc

Plaza Garibaldi: Eje Central Lázaro Cárdenas 43, colonia Centro.

Centro Cultural Xavier Villaurrutia: Glorieta de los Insurgentes, local 25, Roma Norte.

Gustavo A. Madero

Campos Revolución: colonia Zona Escolar Oriente, 07239.

Deportivo Hermanos Galeana: Av. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección.

Iztacalco

Utopía Mixiuhca: Viad. Río de la Piedad 6, colonia Granjas México.

Iztapalapa

Utopía Meyehualco: colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09290.

Central de Abasto: colonia Santa Martha Acatitla.

Magdalena Contreras

Unidad Independencia: Jarana, Independencia Batan Sur.

Miguel Hidalgo

Bajo Puente Tacuba: Parque Tacuba, Lago Gascasónica, San Diego Ocoyoacac.

Milpa Alta

Deportivo San Francisco Tecoxpa: Cam. Viejo a San Francisco Tecoxpa, San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan

Deportivo Vivanco: Calle Moneda 64, colonia Tlalpan Centro I.

Tláhuac

Bosque de Tláhuac: Av. la Turba S/N, colonia Miguel Hidalgo.

Venustiano Carranza

Utopía Eduardo Molina: Orfebrería 38, colonia Michoacana.

Xochimilco

Deportivo Xochimilco: Ignacio Zaragoza, colonia Santiago Tulyehualco.

Es importante señalar que no todas las sedes pasarán todos los partidos del Mundial 2026, por lo que se recomienda consultar la programación del día con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México o con la alcaldía antes de acudir a los festivales futboleros.

¿Hay registro para Fan Festivales en CDMX?

La entrada a los festivales futboleros en CDMX es completamente gratuita y no es necesario realizar ningún registro previo para ser parte de estos eventos, en los que habrá música en vivo y transmisión de los partidos en mega pantallas.

Lo único que se recomienda es consultar la programación de cada día con la Secretaría de Cultura CDMX o en la página oficial de la alcaldía para saber qué artistas estarán y qué partidos se podrán ver en la fecha que te interesa asistir.

PPP