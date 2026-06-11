¿Dónde Hay Fan Festival en CDMX por el Mundial 2026? Ubicaciones de las 20 Sedes Abiertas

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Checa Dónde Están las 20 Sedes del Fan Festival en CDMX por el Mundial 2026Los Fan Festivales futboleros estarán del 11 de junio al 19 de julio. Foto: Gobierno CDMX

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Fan Festival en CDMX: ¿Dónde Están las 20 Sedes Abiertas para el Mundial 2026? Ubicaciones