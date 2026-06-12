Renuncia Director del SAT Quintana Roo tras Ser Captado en Final de la NBA en NY

Héctor José Contreras Mercader había mencionado que su asistencia fue “estrictamente personal" y que la decisión de renunciar fue con el fin de no generar distracciones

Renuncia Director del SAT Quintana Roo tras ir a Finales de NBA en NY, Captado Abajo de TrumpHéctor José Contreras Mercader, director del SAT de Quintana Roo, fue captado abajo del Palco de Trump en las Finales de la NBA en Nueva York. Foto: Reuters

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El caso se hizo viral porque el funcionario estuvo en la zona VIP, una fila justo debajo del palco de Donald Trump, y su asistencia fue captada por medios extranjeros

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