Renuncia Director del SAT Quintana Roo tras Ser Captado en Final de la NBA en NY

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Quintana Roo dio a conocer la renuncia de su director, Héctor José Contreras Mercader, luego de la polémica por acudir al tercer juego de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs, en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York.

El caso se hizo viral porque estuvo en la zona VIP, una fila justo debajo del palco de Donald Trump, y su asistencia fue captada por medios extranjeros.

Ante esta situación, Contreras Mercader había mencionado que su asistencia fue “estrictamente personal" y que la decisión de renunciar fue con el fin de no generar distracciones en la administración de la entidad.

Eligen a encargada de dirección del SAT en Quintana Roo

En otro comunicado de la dependencia, se informó que fue designada Marcela Ramos Islas como encargada del despacho de la dirección del SAT en la entidad, hasta que se realice el nombramiento del nuevo titular tras la salida de Héctor Contreras.

¿Cuánto pagó Héctor Contreras por boletos de la NBA en EUA?

Se sabe que Héctor Contreras acudió el pasado 8 de junio a una zona preferente del Madison Square Garden durante el tercer juego de las Finales de la NBA, y los boletos tuvieron un precio que superó los 170 mil pesos.

¿Quién es Héctor Contreras?

Héctor José Contreras Mercader. Foto: Instagram satqroo

En 2011 , Héctor José Contreras Mercader egresó de la licenciatura de Finanzas y Contaduría Pública por la Universidad Anáhuac de Cancún.

Se desempeñó como auxiliar contable en el sector privado y público.

De 2011 a 2013 , fue jefe de Departamento de la XV Regiduría del ayuntamiento de Benito Juárez.

De 2013 al 2016 se le eligió como regidor de la planilla de Paul Carrillo, en el ayuntamiento de Benito Juárez

De 2016 a 2018 fue designado como Oficial Mayor en dicha alcaldía.

Otro puesto que tuvo fue de director general de Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún.

HVI