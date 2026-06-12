Tormenta Solar Golpeará la Tierra el 13 de Junio; Esto Debes Saber

Una tormenta solar golpeará la Tierra el sábado 13 de junio, según advirtió el Centro de Predicción del Clima Espacial. Aunque la dependencia de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) está segura de la fecha, aún hay dudas sobre la intensidad de la tormenta geomagnética.

El Sol lanzó una llamarada acompañada de una eyección de masa coronaria a la medianoche del 11 de junio.

Shawn Dahl, coordinador del Centro de Predicción del Clima Espacial, publicó en X que aunque la llamarada fue menor, la intensidad de la eyección de masa coronaria podría indicar una tormenta geomagnética fuerte.

Eyección de masa coronaria se dirige a la Tierra

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos emitió una alerta por una tormenta solar que habrá de golpear la Tierra el próximo 13 de junio. En una publicación lanzada en X, la dependencia señaló que aún no hay certidumbre sobre la intensidad de la tormenta geomagnética, aunque por el momento fue catalogada como G2:

“Alerta de tormenta geomagnética G2 para el 13 de junio UTC. Tenemos mucha confianza en el momento, pero menos confianza en la intensidad”.

En un video incluido en la misma publicación, Shawn Dahl, coordinador del centro de meteorología espacial, mencionó que a la medianoche del 11 de junio el Sol arrojó una débil llamarada. No obstante, la eyección de masa coronaria que acompañó a esta explosión fue mucho mayor.

Según explicó, la llamarada no alcanzó la categoría M, que distingue a las explosiones fuertes que ya pueden representar un riesgo para el planeta. Cabe recordar que la categoría más fuerte en esta escala, la X, es cien veces más fuerte, de forma semejante a los grados de la escala Richter que mide la intensidad de los sismos.

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No obstante, Shawn Dahl explicó que, al revisar otras fuentes de datos, se apreciaba una gran actividad de luz ultravioleta en la zona de la llamarada, lo que indica una eyección de masa coronaria.

“Cuando vemos otra imágenes aparece lo que llamamos una actividad extrema de rayos UV”.

El coordinador dijo que, ante la falta de más instrumentos, analizan una posible tormenta solar como quien ve nubes en la Tierra y debe juzgar por su forma y color “si causarán un tornado”. Y añadió:

“Así es como analizamos una eyección de masa coronaria, solo por cómo se ve”.

¿Qué podemos esperar de la tormenta solar del 13 de junio?

El observatorio espacial Soho de la NASA muestra una notable eyección de masa coronaria que emitió el hemisferio norte del Sol el 11 de junio. A partir de estos datos y otros datos satelitales, la NOAA ha señalado que el sábado 13 de junio habrá una tormenta geomagnética de categoría G2.

Las tormentas en esta categoría se consideran menores y no significan un riesgo mayor para las telecomunicaciones o el sistema eléctrico. Sin embargo no se descartan interrupciones en la red eléctrica durante el día.

La tormenta geomagnética habrá de extenderse hasta el domingo 14 de junio. Cabe señalar que en este momento la Tierra ya atraviesa una tormenta solar de categoría G1, aún más baja, que afecta principalmente a algunas comunicaciones por radio.

Aunque por el momento no se anticipan afectaciones mayores, el pronóstico para el clima espacial podría cambiar a medida que se acerque el material arrojado por el Sol y que ahora mismo viaja aproximadamente a mil kilómetros por segundo.

Estas partículas energizadas y pedazos de átomos rotos habrán de chocar contra el campo magnético de la Tierra e interactuarán con la atmósfera, lo que provocará auroras en zonas cercanas a los polos. La NOAA ha indicado que informará sobre posibles cambios en la intensidad de la tormenta solar.