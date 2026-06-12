Tormenta Solar Golpeará la Tierra el 13 de Junio; Esto Debes Saber

El Centro de Predicción del Clima Espacial advirtió que una tormenta solar impactará la Tierra el sábado 13 de junio, sin embargo aún hay dudas sobre su intensidad

El Sol captado por el observatorio SDO de la NASATormenta solar golpeará la Tierra el sábado 13 de junio. Foto: NASA | SDO

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Prepárate para el 13 de junio: una tormenta solar se aproxima. La NOAA alerta sobre posibles interrupciones eléctricas. Infórmate sobre lo que podría suceder.

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