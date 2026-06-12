Corte de Luz en Coatzacoalcos, Veracruz: Fechas de Suspensión y Lista de Colonias Afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer una segunda etapa de libranzas programadas en el municipio de Coatzacoalcos y otros municipios de la zona sur del estado de Veracruz, como parte de trabajos de mantenimiento en las Redes Generales de Distribución.

También se informó que, derivado de estos trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo, varios sectores de la población de la zona sur de la entidad veracruzana no contarán con suministro de energía eléctrica durante los días jueves 11 y viernes 12 de junio.

Lista de colonias que presentarán cortes de energía eléctrica

Colonias afectadas durante el jueves 12 de junio

Petrolera

Colonia Centro

Puerto Esmeralda

Otras colonias aledañas

Colonias afectadas el viernes 12 de junio de 9:00 a 15:00 horas

Colonia Brisas del Sur

Francisco Villa

Héroes de Nacozari

Nueva Obrera

Villas del Sur

Ciudad Olmeca

Colonia Centro

Escolleras

María de la Piedad

Colonias de los alrededores

Las libranzas también contemplan los siguientes sectores:

Minatitlán

Nanchital

Chinameca

Ixhuatlán del Sureste

Zaragoza

Oteapan

Pajapan

Mecayapan

Tatahuicapan

Cabe destacar que la paraestatal a cargo del suministro de energía eléctrica exhortó a la población a tomar las medidas preventivas y a mantener la calma, ya que son cortes que se llevarán a cabo como resultado de los trabajos de mantenimiento en las Redes Generales de Distribución en los periodos anteriormente señalados.

Asimismo, se recomendó a los ciudadanos permanecer atentos a la información y actualizaciones emitidas en medios oficiales y evitar replicar comunicados erróneos en torno a los cortes de energía eléctrica y restablecimiento de la misma en las zonas del sur del estado que presentarán las suspensiones programadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).