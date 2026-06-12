Corte de Luz en Coatzacoalcos, Veracruz: Fechas de Suspensión y Lista de Colonias Afectadas

Derivado de trabajos de mantenimiento, en la zona sur de la entidad se llevarán a cabo cortes programados de energía eléctrica. Conoce aquí las colonias que se verán afectadas.

Cortes de Energía Eléctrica en Veracruz: Lista de Colonias y Fechas de SuspensiónFoto: N+

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Atención Veracruz: CFE anuncia cortes de energía en Coatzacoalcos y municipios del sur. Conoce las colonias afectadas y fechas de suspensión. Mantente informado y preparado.

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