Balance Positivo, Tras Inauguración del Mundial 2026 en CDMX, Asegura Pablo Vázquez

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, dijo en entrevista exclusiva con N+ que, el saldo de esta primera jornada de arranque del Mundial 2026, fue "positivo".

Destacó que al menos 500 mil personas fueron parte de la inauguración, el primer partido de México vs Sudáfrica y los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino.

"Se cumplieron los objetivos de la jornada del día de hoy"

N+

El secretario indicó que el objetivo es que se garantizara la seguridad de la gente, que pudieran disfrutar de la inauguración del Mundial, y agradeció a la ciudadanía por haber hecho caso de las recomendaciones como llegar temprano.

"Que fuera un momento memorable y único para la Ciudad"

En tanto, también hizo un reconocimiento a los elementos de la SSC que trabajaron para preservar la seguridad de la ciudadanía.

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Más tarde en su cuenta de X, refrendó su agradecimiento:

"Quiero agradecer y reconocer a todas y todos mis compañeros policías por su disciplina, entrega, profesionalismo y valentía. Su trabajo permitió que los aficionados nacionales y extranjeros disfrutaran del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol en el Estadio Ciudad De México, de los Festivales Futboleros y de toda la pasión que se vivió hoy en nuestra ciudad".

#SeguridadMundial | Quiero agradecer y reconocer a todas y todos mis compañeros policías por su disciplina, entrega, profesionalismo y valentía. Su trabajo permitió que los aficionados nacionales y extranjeros disfrutaran del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol en el… pic.twitter.com/aNqOo2IyL5 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 12, 2026

Harfuch reconoce trabajo de policías de CDMX

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también reconoció el trabajo de los policías de la CDMX.

"Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, SSCCDMX, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad".