Balance Positivo, Tras Inauguración del Mundial 2026 en CDMX, Asegura Pablo Vázquez

El funcionario de seguridad de la CDMX indicó que al menos 500 mil personas fueron parte de la primera jornada de arranque del Mundial

Saldo positivo tras inauguración del Mundial: SSCN+

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Pablo Vázquez celebra un inicio positivo del Mundial 2026 en CDMX con 500 mil asistentes. La seguridad y el entusiasmo marcaron la jornada inaugural.

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