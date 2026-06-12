Así Celebran en La Minerva los Aficionados por el Mundial 2026

Los aficionados por esta justa deportiva acudieron a la glorieta La Minerva, en Guadalajara, para celebrar el triunfo de México

Celebración en La MinervaFoto: N+

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La Minerva se convierte en el epicentro de la celebración tras la victoria de México en el Mundial 2026. Aficionados de todas partes se unen en un ambiente de alegría y seguridad.

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La Minerva se llena de alegría tras la victoria de México en el Mundial