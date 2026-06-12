Así Celebran en La Minerva los Aficionados por el Mundial 2026

Tras la victoria de México por marcador de 2-0 frente a Sudáfrica, aficionados se congregaron la tarde de este miércoles en la glorieta de La Minerva para celebrar el resultado del encuentro disputado en Guadalajara.

¿Cómo se lleva a cabo la celebración en La Minerva?

Decenas de personas acudieron al emblemático punto de reunión portando la playera verde de la Selección Mexicana, así como banderas y distintos artículos alusivos al combinado nacional. Entre los asistentes se observó la presencia de niños, mujeres y hombres que compartieron el festejo en un ambiente de entusiasmo.

"Muy feliz, mucha nostalgia de cuando estaba niño y ver el Mundial, me encanta el futbol, es algo que me apasiona desde niño", dijo Jorge, uno de los asistentes.

La celebración también reunió a visitantes de diferentes países que llegaron a la ciudad con motivo de los encuentros que se disputan en el Estadio Sede Guadalajara, generando un ambiente multicultural en uno de los sitios más representativos de la capital jalisciense.

"Los mexicanos somos los mejores anfitriones a nivel mundial, los coreanos, por aquí andan algunos, y la verdad que está fantástico. La próxima semana México va a ganar y va a demostrar con sus jugadores que podemos hacer buenas cosas", explicó Juan Pablo, orgulloso de ser mexicano.

Durante el festejo, autoridades mantuvieron presencia en la zona mediante un operativo de seguridad conformado por elementos de policía y vialidad, con el objetivo de resguardar a los asistentes y mantener el orden en los alrededores de la glorieta.

"Tienen tanta belleza, un país tan hermoso, una gente tan humana, tan sencilla, tan admirable y tan culta", mencionó Hanna, una de las visitantes aficionadas.

Con banderas ondeando, cánticos y muestras de alegría, los aficionados prolongaron la celebración en La Minerva tras el triunfo del conjunto mexicano en su presentación dentro del torneo internacional.