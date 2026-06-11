¿Qué Oficinas Sí Abrirán en Guadalajara Este 11 de Junio durante Inauguración del Mundial 2026?

Estas son las oficinas que sí estarán abiertas este 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 en Guadalajara

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¿Sabías que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 en Guadalajara, las oficinas del SAT y los verificentros estarán abiertos? Infórmate sobre qué servicios estarán disponibles.

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