¿Qué Oficinas Sí Abrirán en Guadalajara Este 11 de Junio durante Inauguración del Mundial 2026?

Debido a la inauguración del Mundial 2026 en Guadalajara, algunos servicios de la ciudad cerrarán sus puertas para agilizar la movilidad, como oficinas burocráticas del sector público, incluso no habrá clases.

Sin embargo, algunas oficinas sí abrirán sus puertas este 11 de junio, por lo que este tipo de servicios operará con normalidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

¿Qué oficinas abrirán este jueves?

Este 11 de junio, en servicios de emergencia y seguridad pública, estarán abiertas las siguientes dependencias:

Policía de Jalisco.

Comisarías de Seguridad Pública municipales.

Unidades de Protección Civil y Bomberos, estatal y municipales.

Servicios de Urgencias Médicas y centros de salud de atención inmediata.

Hospitales del IMSS, ISSSTE y Civiles.

Por otra parte, las oficinas del SAT y módulos de Servicios Tributarios estarán abiertos y atenderán en sus horarios habituales y con citas programadas.

Los verificentros también se mantendrán abiertos para aquellos que tengan cita para realizar la verificación vehicular.

También estará abierta la red de transporte masivo y colectivo, que operará con normalidad e incluso ampliará sus horarios por la noche debido al partido que habrá en la Sede Guadalajara.

Los servicios municipales de recolección de basura también operarán con normalidad.

En el sector privado, empresas afiliadas al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco laborarán de forma regular.

¿Qué oficinas permanecerán cerradas?

En dependencias gubernamentales, estarán cerradas las oficinas administrativas del gobierno del estado y ayuntamientos, así como las recaudadoras. Esto significa que no estarán disponibles los trámites comunes en ventanilla como licencias, giros comerciales, catastro o planeación urbana.