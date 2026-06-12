Dos Sujetos Mataron a Balazos a una Persona en Yauhquemehcan, Tlaxcala

Aarón "N" y David "N" hirieron a su víctima con un arma de fuego, quien falleció tres días después internada en un hospital.

Sentenciados Aarón N David N Homicidio Balazos Víctima Yauhquemehcan TlaxcalaFoto: Archivo N+

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Condenan a Aarón 'N' y David 'N' por homicidio en Yauhquemehcan. La víctima, herida de bala, falleció días después. Descubre cómo se resolvió este caso.

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