Dos Sujetos Mataron a Balazos a una Persona en Yauhquemehcan, Tlaxcala

Este jueves 11 de junio de 2026 se dieron a conocer las sentencias en contra de Aarón “N” y David “N” por el homicidio de una persona en el municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

De acuerdo con las autoridades, los hoy sentenciados interceptaron a la víctima y la lesionaron con un arma de fuego, perdiendo la vida tres días después estando internada en un hospital.

Sentencian a Aarón “N” y David “N” por homicidio en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) obtuvo una sentencia de 20 años de prisión contra Aarón “N” y David “N”, responsables del delito de homicidio calificado ocurrido el 30 de octubre de 2024 en el municipio de Yauhquemehcan.

De acuerdo con los hechos, la víctima fue agredida con un arma de fuego por los hoy sentenciados, por lo que fue trasladada a un nosocomio para recibir atención médica especializada; sin embargo, el 2 de noviembre de 2024 perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Ejecutan a dos personas en colonia Villas Manzanilla de la ciudad de Puebla

Esta misma tarde fueron ejecutadas a balazos dos personas en la colonia Villas Manzanilla de la ciudad de Puebla, generando una intensa movilización policial en la zona.

No se reportan personas detenidas hasta el momento, ni se ha revelado la identidad de las víctimas. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) llegó al lugar de los hechos para iniciar diligencias.

Con información de N+

GMAZ