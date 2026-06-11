Localizan Restos Óseos Calcinados en Tiro de Mina de Parral Durante Operativo de Búsqueda

Como parte de los operativos permanentes de búsqueda de personas desaparecidas, autoridades estatales localizaron restos óseos en el lugar conocido como Rancho El Aranjuez, en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

La intervención fue realizada de manera conjunta por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

De acuerdo con la información oficial, las acciones fueron coordinadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, con apoyo de agentes de la Agencia Estatal de Investigación y peritos especializados.

Durante el operativo, el equipo multidisciplinario llevó a cabo una inspección técnica en un inmueble ubicado en la zona, donde localizaron un tiro de mina.

Hallan fragmentos óseos y ropa con signos de combustión en Parral

Tras revisar el área, las autoridades encontraron fragmentos óseos calcinados, además de tres calcetines sin par y restos de tela con señales de combustión.

Todos los indicios fueron embalados y resguardados bajo los protocolos de cadena de custodia para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía informó que los restos serán sometidos a estudios de antropología y genética forense con el objetivo de determinar si son de origen humano y establecer una posible relación con hechos delictivos o casos de desaparición.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos continuarán en distintas regiones del estado como parte de las acciones para localizar personas desaparecidas y brindar certeza a las familias afectadas.