Localizan Restos Óseos Calcinados en Tiro de Mina de Parral Durante Operativo de Búsqueda

Autoridades localizaron fragmentos óseos calcinados en un tiro de mina en Rancho El Aranjuez, en Parral, Chihuahua. Serán analizados por antropología y genética forense.

restos óseosFoto: FGE

Destacado

Durante un operativo en Parral, autoridades descubren fragmentos óseos calcinados y ropa quemada. Los restos serán analizados para esclarecer su origen. ¿Podrían ser clave en casos de desaparición?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+