"El Chapo" Guzmán Escribe 2 Cartas Más desde Prisión a la Corte de Nueva York

El capo mexicano escribió otras dos cartas al juez de su caso en la corte de Nueva York, volviendo a decir que se le cometió una injusticia

"El Chapo" Guzmán Escribe 2 Cartas Más desde Prisión ¿Qué Dice a Sheinbaum?El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El juez del caso de "El Chapo" ya ha rechazado estas cartas previamente por falta de mérito legal

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+