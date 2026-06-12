"El Chapo" Guzmán Escribe 2 Cartas Más desde Prisión a la Corte de Nueva York

El narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán, escribió otras dos cartas al juez de su caso en la corte de Nueva York, volviendo a decir que se le cometió una injusticia.

¿Qué menciona "El Chapo" a presidenta de México?

Pide al juez otra oportunidad, poder recibir visitas en prisión e incluso culpa al gobierno mexicano de la violencia que le atribuyen a él y menciona a la presidenta de México por razones no claras.

El juez ya ha rechazado estas cartas previamente por falta de mérito legal.

Otras cartas de "El Chapo" Guzmán

Joaquín "El Chapo" Guzmán ya había escrito en abril de 2026 otras cartas desde el interior de la prisión ADX Florence en Colorado, una de las prisiones federales más restrictivas de Estados Unidos.

En esa ocasión, el exlíder del Cártel de Sinaloa pidió "justicia" y afirmó que se habían violado sus derechos constitucionales.

En la nota de una página, se dirige al tribunal federal que lo sentenció y pidió "un trato justo en aquel país".

También manifestó: "Busco que se respeten mis derechos de la Primera Enmienda, y se violó la Octava Enmienda".

Lleva años enviando cartas y documentos sobre su confinamiento, pero la nota de esa fecha aparece escrita a mano en un inglés rudimentario, al ser descrito como un preso con un dominio limitado del inglés.

Los fiscales federales han afirmado que Guzmán se encontraba "sano y aprendiendo inglés" mientras estaba bajo custodia estadounidense.

Con información de Ariel Moutsatsos

HVI