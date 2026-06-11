Trump Presume Armamento Confiscado a Cárteles Mexicanos

El mandatario estadounidense responsabilizó a los cárteles mexicanos de la muerte de miles de ciudadanos de ese país

Armamento decomisado a cárteles mexicanos. Foto: Truth SocialArmamento decomisado a cárteles mexicanos. Foto: Truth Social
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