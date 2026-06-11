Trump Presume Armamento Confiscado a Cárteles Mexicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este jueves 11 de junio de 2026 el armamento confiscado a los cárteles mexicanos de la droga.

Vía Truth Social, el mandatario estadounidense responsabilizó a los cárteles mexicanos de la muerte de miles de ciudadanos de ese país al año.

"Estas son las armas que les estamos confiscando a los cárteles mexicanos. ¡Están matando a miles de estadounidenses cada año!", escribió Trump.

Embajador celebra cooperación EUA, México y Canadá

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aprovechó el triunfo del Tri ante Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026 para celebrar la cooperación, la amistad y el propósito compartido entre los tres países anfitriones.

"Fue un privilegio estar en este estadio histórico mientras alberga por tercera ocasión un partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el primer estadio del mundo en alcanzar este hito" escribió vía X el embajador.

¡Felicidades, México! Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande de la historia. Mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones 🇺🇸🇲🇽🇨🇦, también celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a… pic.twitter.com/9g4EahuOKy — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 11, 2026

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