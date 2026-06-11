Activan Ficha Amarilla de Interpol para Buscar a Poblana Desaparecida

Karla Alejandra Tela Flores desapareció en 2024 en la ciudad de Puebla. Familiares temen que sea víctima del delito de de trata de personas.

Karla Alejandra Tela Flores Desaparecida 2024 Ficha Amarilla Interpol Trata Personas PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Karla Alejandra Tela Flores, desaparecida en Puebla en 2024, ahora es buscada internacionalmente gracias a la Ficha Amarilla de Interpol. Conoce más detalles.

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