Activan Ficha Amarilla de Interpol para Buscar a Poblana Desaparecida

Este jueves 11 de junio de 2026 se dio a conocer la activación de la Ficha Amarilla de Interpol para la búsqueda de la poblana Karla Alejandra Tela Flores, quien tenía 25 años de edad al momento de su desaparición.

De acuerdo con las autoridades, la joven habría sido privada de su libertad el pasado 14 de julio de 2024, tras salir de su domicilio ubicado en la ciudad de Puebla.

Activan Ficha Amarilla de Interpol para búsqueda de poblana Karla Alejandra Tela Flores

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la coordinación interinstitucional con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), logró la activación de una Ficha Amarilla para la búsqueda internacional de Karla Alejandra Tela Flores, quien tenía 25 años de edad al momento de su desaparición.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la coordinación interinstitucional con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), logró la activación de una “Ficha Amarilla” para la búsqueda internacional de Karla Alejandra Tela Flores, quien tenía… pic.twitter.com/eKG0UTK2Q2 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 11, 2026

Las fichas amarillas emitidas por Interpol permiten difundir información sobre personas desaparecidas a nivel internacional para facilitar su localización y así coadyuvar con autoridades de los países miembros.

La activación de este mecanismo fortalece las acciones de búsqueda que realiza la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, al permitir que autoridades de los países integrantes de Interpol tengan acceso a la información correspondiente para coadyuvar en la localización de la persona reportada como desaparecida.

Foto: FGE Puebla

Karla Alejandra Tela Flores desapareció en la ciudad de Puebla en 2024

De acuerdo con la información del caso, Karla Alejandra Tela Flores fue vista por última vez el 14 de julio de 2024, en la capital poblana. Al momento de su desaparición tenía 25 años de edad. Desde entonces, la FGE Puebla mantiene acciones de búsqueda e investigación para su localización.

Si alguna persona cuenta con información que contribuya a su localización, se solicita comunicarse con la dicha dependencia o con la Secretaría General de Interpol. Toda información proporcionada será atendida conforme a los protocolos de búsqueda y colaboración internacional correspondientes.

Con información de N+

GMAZ