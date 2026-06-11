¿Termina la Guerra en Irán? Trump Anuncia Acuerdo, pero Teherán Rechaza “Conclusión Final”

Donald Trump anunció un acuerdo para terminar la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero Teherán dice que no tiene una “conclusión final”

Donald Trump anuncia posible acuerdo con IránDonald Trump anuncia posible acuerdo con Irán. Foto: AFP

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Trump detiene ataques tras anunciar posible acuerdo con Irán, pero Teherán niega pacto. Las tensiones persisten mientras las acciones petroleras se disparan. ¿Habrá paz?

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