¿Termina la Guerra en Irán? Trump Anuncia Acuerdo, pero Teherán Rechaza “Conclusión Final”

Donald Trump anunció un inminente acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. No obstante, el régimen teocrático ha respondido que no se ha alcanzado ninguna “conclusión final” al conflicto.

Donald Trump anunció a través de Truth Social que detendría los ataques programados ante un posible acuerdo con Irán.

Teherán señaló que aún no ha llegado a ningún pacto y que no cruzará “sus líneas rojas”.

Donald Trump anuncia posible acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra

Mientras se desarrollaba la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Donald Trump publicó en Truth Social que detendría los ataques programados en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos aseguró que estaba por alcanzar un acuerdo con Irán.

“En vista de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobadas, yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”.

Donald Trump también afirmó que en las negociaciones habían participado varios de los principales actores de Oriente Medio. Además, el republicano añadió que “la fecha y el lugar de la firma se anunciarán en breve”.

Irán desmiente acuerdo con Estados Unidos

No obstante, Irán ha desmentido que se haya cerrado un posible acuerdo para poner fin a la guerra con Estados Unidos. Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, declaró que Teherán no ha alcanzado ninguna “conclusión final”.

En declaraciones publicadas por la agencia iraní Tasnim, Bagaei señaló que “la mayoría del texto estaba finalizado” pero que la Casa Blanca no dejó de “cambiar sus posicionamientos” durante las negociaciones.

Además, el portavoz aseguró que Irán no está dispuesta a ceder en sus “líneas rojas”, en referencia a su programa nuclear. La agencia Tasnim mencionó que Donald Trump ha anunciado un “acuerdo inminente” en 38 ocasiones durante los dos últimos meses.

Aunque el anuncio no parezca definitivo, las acciones de las empresas petroleras se han disparado. Por su parte, los futuros del petróleo cayeron más del 3%.

En abril se alcanzó un cese al fuego que parecía abrir la puerta a un final en las negociaciones. Sin embargo, las conversaciones se han estancado y en algunos frentes, como Líbano, los ataques han comenzado otra vez.

Con información de AFP y EFE