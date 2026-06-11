Selección de Congo Supera Controles en EUA por Brote de Ébola

El combinado de Congo pudo abandonar el Aeropuerto de Houston y fue recibido por aficionados

Selección de Congo Supera Controles en EUA a Pesar del Brote de ÉbolaFan da la bienvenida al equipo de la República Democrática del Congo cuando llegan al aeropuerto de Houston antes del Mundial 2026. Foto: Reuters

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Las autoridades de Estados Unidos impuseiron al equipo de Congo un aislamiento en "burbuja sanitaria" de 21 días en Bélgica antes del Mundial 2026, aterrizó en Houston a las 14:30 hora local, procedente de París

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