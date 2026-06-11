Selección de Congo Supera Controles en EUA por Brote de Ébola

La selección de futbol de la República Democrática del Congo, cuya preparación se vio perturbada por la epidemia del virus ébola en su país, fue autorizada a entrar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

Llegada de selección de República Democrática del Congo con funcionarios de la ciudad de Houston, EUA. Foto: Reuters

La delegación del equipo conocido como "Los Leopardos", a quien las autoridades de Estados Unidos impusieron un aislamiento en "burbuja sanitaria" de 21 días en Bélgica antes de este torneo, aterrizó en Houston a las 14:30 hora local, procedente de París.

De esta forma, el combinado de Congo pudo abandonar el aeropuerto una hora después "sin problemas", según explicó un jugador del equipo, el lateral derecho Aaron Wan-Bissaka.

Brote de ébola, el tercero más grande de la historia

La agencia de salud de la Unión Africana (UA) afirmó este jueves que la epidemia del virus del ébola, declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), es el tercer brote más grande en la historia desde que se descubrió la enfermedad en 1976.

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"En términos de número de casos confirmados, por ahora, este brote es el tercer brote de ébola más grande de los 20 brotes históricos de ébola que hemos tenido", dijo el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual.

El peor brote de la historia en Congo, y segundo del mundo, ocurrió entre 2018 y 2020 en la misma región congoleña, donde causó 2 mil 299 muertes, 3 mil 481 casos y mil 162 supervivientes antes de que las autoridades sanitarias lograran contener la transmisión.

Hasta el momento, el país congoleño acumula 635 casos confirmados y 127 muertes, mientras que la vecina Uganda ha detectado 19 contagios, incluyendo 14 casos importados del este congoleño, entre los que hay dos fallecidos.

HVI