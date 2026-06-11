Resguardan a Adulta Mayor que Deambulaba Sola en Macroplaza de Piedras Negras

Elementos de Seguridad Pública resguardaron a una mujer de la tercera edad que deambulaba sola por la Macroplaza de Piedras Negras.

Resguardan a Adulta Mayor que Deambulaba Sola en Macroplaza de Piedras NegrasFoto: N+

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Una mujer de 83 años fue resguardada en la Macroplaza de Piedras Negras. Seguridad Pública la llevó al DIF para localizar a su familia. Afortunadamente, está en buen estado de salud.

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