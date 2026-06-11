Elementos de Seguridad Pública atendieron el reporte de una mujer, adulta mayor, que se encontraba deambulando sola en el área de la Macroplaza de Piedras Negras, por lo que procedieron a brindarle resguardo y trasladarla al dispensario médico del DIF Municipal.

Una vez en el lugar, las autoridades difundieron un comunicado con el objetivo de localizar a sus familiares y garantizar su bienestar. Minutos más tarde, familiares de la mujer de la tercera edad, familiares de la mujer acudieron al dispensario para identificarla y hacerse cargo de ella.

Los familiares, no se percataron del momento en que la mujer salió de su domicilio y señalaron que no es la primera ocasión en que ocurre una situación similar.

Afortunadamente, la mujer de la tercera edad, de 83 años y residente de la colonia Mundo Nuevo, fue localizada en buen estado de salud y no presentaba lesiones o afectaciones físicas.

Rescatan a adulto mayor tras permanecer más de 24 horas extraviado en Piedras Negras

El pasado 13 de marzo, un hombre de 74 años fue localizado con vida por elementos de Protección Civil y Bomberos luego de permanecer más de 24 horas desaparecido en una zona de monte de Piedras Negras. El adulto mayor fue encontrado en un área despoblada cercana a la colonia Villas del Carmen.

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De acuerdo con los reportes, sus familiares habían solicitado apoyo luego de que no regresara a su domicilio tras salir a una zona rural. Las corporaciones de emergencia desplegaron un operativo de búsqueda que se extendió por varias horas y culminó con su localización al día siguiente. Tras ser auxiliado por los rescatistas, el hombre fue trasladado para recibir valoración médica.