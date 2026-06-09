Van 100 Muertes por Ébola en el Congo de 550 Casos y Conflictos Armados Limitan Atención

El problema con milicianos y grupos rebeldes se concentra en la provincia de Ituri, epicentro del brote donde se ha limitado el acceso humanitario

Ébola CongoEl brote más reciente de ébola está causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene una vacuna o tratamiento aprobados. Foto: Reuters.

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Ébola en el Congo: 101 fallecidos y 550 casos en medio de conflictos armados. La OMS advierte sobre el alto riesgo en África subsahariana. Infórmate sobre la situación.

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