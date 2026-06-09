¿Una Más contra Irán? Federación Iraní Acusa a EUA de Quitarle Cuota de Boletos Mundialistas

El organismo rector del futbol iraní señaló que es una medida más para impedir que los aficionados persas acompañen y apoyen a su selección

Aficionado iraní muestra la playera del conjunto persaLos aficionados iraníes podrían tener problemas para apoyar a su selección en Estados Unidos. Foto: Reuters

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Irán acusa a EUA de quitarles boletos mundialistas, impidiendo a sus fans apoyar al Team Melli en la Copa del Mundo 2026. ¿Qué pasará ahora?

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