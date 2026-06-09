¿Una Más contra Irán? Federación Iraní Acusa a EUA de Quitarle Cuota de Boletos Mundialistas

A dos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Federación Iraní de Futbol (FFIRI) acusó a Estados Unidos de retirar la cuota de boletos asignada a sus aficionados.

Por medio de un comunicado, la FFIRI expresó su descontento al señalar que "Estados Unidos impide una vez más que aficionados iraníes asistan a los partidos de fase de grupos de la selección".

El texto menciona el reglamento de la FIFA que prevé la atribución de un 8% de los boletos de cada partido a las federaciones de los países que disputan dicho encuentro.

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En ese sentido, la venta o distribución de esas entradas a sus aficionados depende de cada federación, pero en el caso de Irán parece que no fueron liberados los pases.

"Sin embargo, de manera inesperada, la cuota acordada a la Federación de Futbol de Irán ha sido retirada", destaca la institución, que añade encontrarse "incapaz de proporcionar ningún boleto a los aficionados" iraníes.

Ante esta acusación, ni la FIFA ni la federación o autoridades estadounidenses han hecho comentarios a este respecto por el momento.

Un Mundial controversial entre Irán y EUA

Este desencuentro, es uno más en la lista de controversias que envuelven la participación de Irán en el Mundial de 2026, derivado del conflicto bélico con Estados Unidos, en el terreno político.

Pese a que el Team Melli fue uno de los primeros países clasificados, su participación se puso en duda por la guerra desatada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos sobre el país el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, la selección ha sufrido el rechazo de visados por parte de Estados Unidos para una quincena de miembros del equipo técnico y la directiva, entre ellos el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj.

Ante el panorama incierto, el conjunto iraní cambió la sede de su campamento a Tijuana, México, cuando originalmente se había elegido Tucson, Arizona.

Por esta razón, Irán, que sostendrá sus duelos de primera fase en tierras estadounidenses, tendrán que entrar y salir de Estados Unidos para regresar a su base en fronteriza ciudad mexicana.

ICM