México y Japón Avanzan en Cooperación Energética por la Guerra en Medio Oriente

Los cancilleres de ambos países sostuvieron una llamada telefónica en seguimiento a las conversaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Sanae Takaichi

PemexLos responsables acordaron también establecer un marco de diálogo sobre seguridad económica "lo antes posible". Foto: Reuters.

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Ante la guerra en Medio Oriente, Japón y México buscan nuevas alturas en su relación energética. ¿Qué significa esto para las empresas japonesas en México? Descúbrelo.

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