México y Japón Avanzan en Cooperación Energética por la Guerra en Medio Oriente

Los ministros de Exteriores de Japón y México acordaron reforzar su cooperación energética y económica ante la crisis generada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y su impacto en los precios del combustible.

Los cancilleres de ambos países, Toshimitsu Motegi y Roberto Velasco, "reafirmaron su compromiso de impulsar la cooperación en el sector energético en el contexto actual en Medio Oriente y de fortalecer el diálogo bilateral de alto nivel", detalló el Ministerio de Exteriores japonés tras una llamada telefónica.

Los responsables acordaron también establecer un marco de diálogo sobre seguridad económica "lo antes posible".

La llamada duró unos 20 minutos y tuvo lugar a las 09:00 horas, tiempo de Japón, (00.00 GMT, 18:00 horas del lunes 8 de junio, hora de México), según la oficina.

Durante la conversación, el ministro japonés avanzó que espera elevar la relación con México a "nuevas alturas", y pidió a su homólogo un "entorno favorable" para las empresas japonesas en México.

El funcionario del país asiático dijo que la conversación con su homólogo mexicano fue luego del Consejo de Ministros.

"Para elevar la relación con México, nuestro socio global estratégico, a un nuevo nivel, fortaleceremos nuestra colaboración", señaló.

Hasta ahora, no se ha revelado el alcance de los acuerdos, ni la ruta a seguir, pero es probable que hayan tratado el eventual suministro de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se había tratado en abril pasado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la conversación fue en seguimiento al diálogo de las las lideresas de México y Japón.

"El secretario Velasco recordó que este año se cumple el 138 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y destacó que el vínculo con Japón es el más antiguo de México con una nación del continente asiático", se indicó en la cuenta oficial de X de la Cancillería mexicana.

Agregó que los funcionarios acordaron explorar formas de colaboración que fortalezcan los lazos políticos.

Toshimitsu Motegi deseó éxito a las selecciones nacionales de futbol de ambos países en el Mundial, que arranca el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

La selección nipona disputará en suelo mexicano el partido número 1000 de su historia en Copas del Mundo.

Colaboración anunciada

Desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, Japón, que importa alrededor de un 90% de su crudo de la región, ha intensificado los contactos para buscar fuentes alternativas de petróleo y así hacer frente a la interrupción de su suministro por el cierre del estrecho de Ormuz.

El 20 de abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, sostuvieron una conversación telefónica y acordaron mayor cooperación energética ante la guerra en Irán, además de otras medidas para mejorar la relación comercial.

Este lunes, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) conversó vía telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de @MofaJapan_en, Toshimitsu Motegi (@moteging), para dar seguimiento a la llamada del pasado mes de abril entre la presidenta Sheinbaum y la primera ministra… https://t.co/PYQ7Bog5ck — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2026

"Discutimos la situación en Medio Oriente y, teniendo en cuenta la actual coyuntura energética, acordamos avanzar en la cooperación entre ambos países, incluyendo el suministro de energía", indicó la lideresa del país asiático.

Durante la llamada que igual duró 20 minutos, Takaichi propuso un marco de diálogo que incluya la seguridad económica de Japón con México.

Al día siguiente de ese contacto, Sheinbaum dijo que trató temas de inversión con Takaichi y le propuso ampliar la cooperación en materia ambiental.

"Agradecí el apoyo de su Agencia de Cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica y propuse seguir ampliando este marco para otros temas", señaló la presidenta en su cuenta de X.

Asimismo, recordó que más de 1,600 empresas japonesas se encuentran establecidas en México, las cuales han creado alrededor de 350 mil empleos directos.

ASJ