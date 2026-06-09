¿Hay Multa por Transmitir Partidos del Mundial 2026? Esto Dice la Ley

Las multas por transmitir el mundial han generado dudas para propietarios de restaurantes y bares, pero también para sus comensales; te explcamos qué dice la ley

Aficionados observan partido de la Seleción Mexicana en un restaurante.Aficionados observan partido de la Seleción Mexicana en un restaurante. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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