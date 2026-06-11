Trump Anuncia Ataque a Irán, Luego lo Cancela por Avances en Negociaciones

Este jueves, 11 de junio de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció un ataque contra Irán hoy y aseguró que próximamente su gobierno asumirá el control de sus mercados de petróleo y gas.

Mediante su red Truth Social, el presidente Trump indicó que el ataque será esta noche "con una fuerza muy contundente".

Estados Unidos atacará a Irán esta noche con una fuerza muy contundente (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, defensas antiaéreas y prácticamente todas sus demás capacidades defensivas, junto con gran parte de su capacidad ofensiva, han sido eliminadas!).

Además, indicó que en un futuro no muy lejano, "tomaremos el control de la isla de Kharg y de otros puntos clave de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de manera similar a lo que hemos hecho con Venezuela".

Aseguró que se trata de una estrategia que "está funcionando de manera extraordinaria tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América”.

Trump cancela atque contra Irán

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que ha cancelado nuevos ataques militares contra Irán, sugiriendo que se han logrado avances en las conversaciones para poner fin a la guerra, apenas horas después que amenazara con intensificar el conflicto tomando el control de la industria petrolera iraní.

Trump indicó en una publicación en redes sociales que tomó la decisión tras un avance en las negociaciones y que puntos significativos bajo discusión "han sido llevados al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobados".

El anuncio se produjo luego que dos días de ataques entre Estados Unidos e Irán acercaran a Oriente Medio a la reanudación de una guerra a gran escala.

Trump había amenazado con una mayor escalada más temprano el jueves, al publicar en redes sociales que Estados Unidos golpeará a Irán "MUY FUERTE ESTA NOCHE" y que "asumirá el control total" de sus industrias de petróleo y gas.

Unas horas después, Trump escribió que las "conversaciones y los puntos finales han sido", tanto en concepto como con gran detalle, aprobados por Estados Unidos, Israel y otros aliados regionales. No ofreció detalles.

Trump ha afirmado en múltiples ocasiones durante las últimas semanas que las partes en guerra estaban a punto de alcanzar un acuerdo, sin que nada se concretara. De momento no ha habido comentarios de las autoridades iraníes ni de mediadores sobre las más recientes declaraciones de Trump acerca de avances en las negociaciones.

Las negociaciones se han estancado por el programa nuclear de Irán, que Estados Unidos e Israel temen que pueda conducir a un arma atómica, pero que Teherán asevera que es para fines pacíficos. Otro punto importante de discordia es el control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para transportar petróleo y gas natural.

Con información de N+ y AP.

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