Trump Anuncia Ataque a Irán, Luego lo Cancela por Avances en Negociaciones

Donald Trump anunció un ataque "con una fuerza muy contundente" contra Irán, luego lo canceló por avances en negociaciones

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA. Foto AFP

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Donald Trump anuncia ataque a Irán esta noche y promete controlar sus mercados de petróleo y gas. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el mundo?

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