"Un Día Inolvidable": Así Reaccionó Shakira Tras su Show en la Inauguración del Mundial 2026

Shakira vivió una jornada histórica este jueves 11 de junio. La artista colombiana fue la encargada de cerrar con broche de oro la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, celebrada en el Estadio Sede Ciudad de México, y horas después compartió con sus seguidores cómo vivió uno de los momentos más importantes de su carrera.

El estreno mundial de "Dai Dai"

El momento más esperado de la ceremonia llegó cuando Shakira apareció en el centro del estadio para interpretar por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

Para esta presentación, la artista colombiana compartió escenario con el cantante nigeriano Burna Boy en una actuación que incluyó una elaborada coreografía, en un show que fue presenciado por más de 80,000 personas dentro del recinto y millones más alrededor del mundo.

El mensaje de Shakira antes del partido

A través de sus historias de Instagram, Shakira compartió una imagen del trofeo del Mundial dentro del Estadio Azteca, acompañada de un mensaje en español e inglés:

"Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida."

La cantante cerró la publicación con un sentido "We Are Ready! ⚽🌍", reflejando la emoción previa al silbatazo inicial.

"Felicidades México": la reacción tras el triunfo

Pero el mensaje no terminó ahí. Horas más tarde, tras el partido inaugural entre México y Sudáfrica,que terminó con un 2-0 a favor de la Selección Mexicana, con goles de Quiñones (9') y Jiménez (67'); Shakira volvió a sus redes para celebrar junto a los aficionados mexicanos.

En una nueva historia, la artista compartió una foto de los jugadores mexicanos celebrando el triunfo, junto al mensaje:

"Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable!!! ❤️⚽"

Fotos: Instagram Stories Shakira

Un día para el recuerdo

Entre su histórica presentación en el Estadio Sede Ciudad de México, el estreno mundial de "Dai Dai" junto a Burna Boy y la celebración por la victoria de México, Shakira dejó claro que este 11 de junio quedará marcado como una fecha especial para su carrera y para el público mexicano que la vio nacer como estrella internacional y que la ha acompañado a lo largo de su carrera.