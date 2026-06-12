"Un Día Inolvidable": Así Reaccionó Shakira Tras su Show en la Inauguración del Mundial 2026

Shakira celebró en sus historias de Instagram el triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica, calificando el día de la inauguración del Mundial 2026 como "inolvidable"

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Descubre cómo Shakira celebró su actuación histórica en el Mundial 2026 y el triunfo de México sobre Sudáfrica.

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Shakira Reaccionó Así tras Encabezar Inauguración del Mundial 2026 en México con "Dai Dai": "Día Inolvidable"