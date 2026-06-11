Salma Hayek Conmueve al Mundo con Discurso en la Inauguración del Mundial 2026: ¿Qué Dijo?

La inauguración del Mundial 2026 tuvo a una protagonista indiscutible antes de que sonara el primer silbatazo: Salma Hayek. La actriz veracruzana fue la encargada de dar la bienvenida a los equipos participantes y a los aficionados del mundo durante la ceremonia inaugural en el Estadio Sede Ciudad de México.

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Una entrada para la historia

Caminando por la pasarela dorada que dominaba la cancha del Estadio Ciudad de México, Salma Hayek apareció portando un traje Gucci en rojo con una blusa floreada, y al llegar al centro alzó el micrófono para dirigirse al mundo.

En su papel de embajadora y presentadora estelar, Hayek declaró:

"El Mundial regresa a esta tierra, a este estadio, y unidos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos honrados, muy honrados de que sea aquí, donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Qué viva México y que viva el fútbol!"

Uno de los momentos más aplaudidos del Mundial

Tras su intervención, Hayek subió al palco de honor donde la esperaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien colocó el trofeo mundialista en un pedestal ante el aplauso de los más de 80 mil espectadores presentes en el estadio.

Posteriormente, entraron las banderas de todos los países participantes, formando un círculo en medio de la cancha, en uno de los cuadros visuales más impactantes de la ceremonia.

Minutos antes del arranque del espectáculo, las redes sociales ya hablaban de Salma Hayek, pero por una razón distinta. La actriz visitó a Belinda en su camerino para desearle buena suerte antes de su presentación junto a Los Ángeles Azules. La publirrelacionista de la cantante compartió el video en redes sociales, donde se viralizó de inmediato entre halagos y comentarios sobre ambas artistas.

Una tarde de México para el mundo

La ceremonia incluyó también la actuación del tenor italiano Andrea Bocelli junto a la estrella surcoreana EJAE, quienes interpretaron el tema oficial del torneo, DNA. El cierre protocolario llegó con Alejandro Fernández, quien entonó el Himno Nacional Mexicano para dar paso al partido inaugural entre México y Sudáfrica.