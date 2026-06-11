Salma Hayek Conmueve al Mundo con Discurso en la Inauguración del Mundial 2026: ¿Qué Dijo?

La actriz veracruzana Salma Hayek tomó el centro del Estadio Ciudad de México como embajadora estelar de la Copa y dio la bienvenida a las 48 naciones

Salma Hayek Conmueve al Mundo con Emotivo Discurso en la Inauguración del Mundial 2026Foto: Reuters

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La actriz Salma Hayek da la bienvenida al mundo en el Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México. Un momento que emocionó a miles de espectadores.

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Salma Hayek Conmueve al Mundo con Emotivo Discurso en la Inauguración del Mundial 2026: ¿Qué Dijo?