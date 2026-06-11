Sheinbaum Detalla su Conversación con Presidente de Brasil: Esto le Dijo Lula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brindó detalles de la conversación que tuvo con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una videollamada ayer 10 de junio de 2026.

Entre los temas que abordaron, dijo, estuvo el de las manifestaciones en el marco del Mundial 2026.

“Me preguntó cómo estamos en México y le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el Mundial hubo manifestaciones; siempre considero que la situación de aquí es distinta, platicamos de ese tema y en general cómo veíamos el mundo”.

Así lo señaló durante su conferencia de prensa de este jueves 11 de junio en Palacio Nacional.

De igual manera, comentó que está por firmarse el convenio con Petrobras, y destacó que ellos tienen técnicas muy desarrolladas para exploración de aguas profundas y ultra profundas, y el objetivo es firmar un convenio con Pemex, primero de trabajo conjunto y luego, en todo caso, de explotación mixta.

Videollamada Sheinbaum-Lula

Desde ayer, Sheinbaum dio a conocer en redes sociales que conversó con Lula da Silva en videollamada, y aclaró que reconocieron avances en la agenda de colaboración, especialmente en materia de ciencia, cultura e innovación.

“Muy pronto firmaremos el convenio entre Pemex y Petrobras para mejorar las prácticas de última generación en exploración y explotación de hidrocarburos, así como en alternativas bioenergéticas”, dio a conocer el miércoles.

Colaboración bilateral

También el presidente de Brasil dio cuenta de la plática en redes sociales; expuso en X que dialogaron sobre la agenda de cooperación energética, que abarca desde la colaboración en biocombustibles hasta la eventual firma del instrumento entre Pemex y Petrobras.

“Reconocimos los avances en la colaboración en las áreas de salud, turismo, gobernanza pública y en acciones destinadas al fortalecimiento de los sectores científico, tecnológico e de innovación en ambas naciones. Reafirmamos la importancia y el valor que atribuimos al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo, del derecho internacional, de la democracia y del principio de no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual”.

De la misma manera, hablaron sobre la situación de Cuba y reiteraron el apoyo de México y de Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de próxima Secretaria General de las Naciones Unidas.

Lula además deseó a Sheinbaum mucho éxito en la realización de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 en México, uno de los tres países anfitriones del torneo.

SPB