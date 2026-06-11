Sheinbaum Detalla su Conversación con Presidente de Brasil: Esto le Dijo Lula

La presidenta de México da a conocer los temas que abordó en su videollamada con el mandatario brasileño

Sheinbaum Pardo y Lula da Silva en el marco de la Cumbre G7 en Canadá en junio 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoSheinbaum Pardo y Lula da Silva en el marco de la Cumbre G7 en Canadá en junio 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum y Lula dialogan sobre el Mundial 2026 y la colaboración energética entre Pemex y Petrobras. Descubre los detalles de esta importante videollamada.

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