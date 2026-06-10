Lula y Sheinbaum Revisan Agenda Bilateral; Destacan Cooperación Energética y Comercial

Lula da Silva informó que sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum para revisar avances en cooperación bilateral

Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFPLuiz Inácio Lula da Silva. Foto: AFP

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Avanza la cooperación México-Brasil: Lula y Sheinbaum discuten energía y comercio en una llamada clave. Conoce los detalles de esta colaboración.

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