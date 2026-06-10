Lula y Sheinbaum Revisan Agenda Bilateral; Destacan Cooperación Energética y Comercial

La cooperación energética, comercial, científica y de salud entre México y Brasil avanzó durante una conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Lula informó que este miércoles sostuvo una llamada con la mandataria mexicana para dar seguimiento a los compromisos de cooperación y diálogo político que ambos gobiernos han impulsado en los últimos meses.

“Hablé hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Revisamos los avances registrados en los compromisos de cooperación y diálogo político asumidos por nuestros gobiernos en los últimos meses”, señaló el presidente brasileño.

Uno de los principales temas abordados fue la agenda de cooperación energética entre ambos países. De acuerdo con Lula, las conversaciones incluyen proyectos relacionados con biocombustibles y la posible firma de un instrumento de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

El mandatario destacó que las negociaciones en este rubro han sido productivas y forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer los vínculos entre las dos mayores economías de América Latina.

Y ambos gobiernos también acordaron profundizar las discusiones sobre el marco jurídico bilateral en materia comercial, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico entre México y Brasil.

Más tarde, la presidenta también publicó sobre la llamada con Luiz Inácio Lula da Silva.

"Muy pronto firmaremos el convenio entre Pemex y Petrobras para mejorar las prácticas de última generación en exploración y explotación de hidrocarburos, así como en alternativas bioenergéticas".

A favor del fin del embargo a Cuba

Asimismo, indicó que durante la llamada reafirmaron la importancia y el valor que atribuimos al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo, del derecho internacional, de la democracia y del principio de no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual, por lo que destacó su posición en contra del embargo a Cuba.

“Confirmamos nuestra posición a favor del fin del embargo a Cuba y compartimos nuestra preocupación por la grave situación humanitaria en el país caribeño".

Reiteró el apoyo de México y de Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de próxima secretaria general de las Naciones Unidas.

Por último, deseó a la presidenta Sheinbaum mucho éxito en la realización de la Copa Mundial de la FIFA de 2026 en México, uno de los tres países anfitriones del torneo.