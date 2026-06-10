¿Trump Asistirá a Partidos del Mundial 2026? Esto Dijo el Presidente de EUA

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que espera que Trump entregue el trofeo al campeón en la final, el 19 de julio

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+