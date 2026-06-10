¿Trump Asistirá a Partidos del Mundial 2026? Esto Dijo el Presidente de EUA

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció este miércoles, 10 de junio de 2026, sus planes de asistir a partidos del Mundial 2026, mientras el torneo de futbol más importante del mundo se prepara para dar el puntapié inicial, este jueves 11 de junio en la sede Ciudad de México (CDMX).

"Lo haré, lo haré", dijo Trump cuando un periodista le preguntó en el Despacho Oval si planeaba estar en alguno de los partidos del Mundial.

No dio ningún detalle, pero el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que espera que Trump entregue el trofeo al campeón en la final, el 19 de julio.

Trump intenta dejar su sello en el Mundial

Cabe recordar que el año pasado, Trump cumplió con ese honor -y fue abucheado- en la final del Mundial de Clubes de la FIFA en el estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey, el mismo escenario donde se disputará la final del Mundial en Norteamérica 2026.

El presidente republicano ha intentado dejar su sello en este Mundial, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, mencionando reiteradamente cómo logró adjudicárselo durante su primer mandato como presidente (2017-2021).

También ha trabado una sólida amistad con Infantino, quien entregó a Trump un premio especial de la paz en diciembre, antes de las operaciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán.

"Hablé con Gianni esta mañana... dijo que nunca ha habido nada siquiera parecido" al éxito de este Mundial, afirmó Trump.

Sin embargo, el Mundial 2026 se ha visto empañado por distracciones extradeportivas que van desde los precios astronómicos de las entradas hasta una ofensiva contra la inmigración que ha impedido la entrada a Estados Unidos de aficionados, dirigentes de equipos y un árbitro somalí de primera línea.

Trump dijo que su gobierno estaba trabajando en el tema.

Estamos trabajando muy de cerca para garantizar que las personas adecuadas entren en nuestro país.

Con información de N+ y AFP

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