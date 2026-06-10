¿Cuántos Jugadores Han Sido Convocados en la Historia de los Mundiales?

A lo largo de las 23 ediciones que ha tenido la Copa del Mundo, miles de futbolistas han sido convocados por sus respectivas selecciones nacionales

Selección de España en 2010, tras ganar la Copa del MundoFoto: Getty Images
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