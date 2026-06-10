¿Cuántos Jugadores Han Sido Convocados en la Historia de los Mundiales?

El Mundial 2026 será la 23° edición del torneo más importante de la FIFA. A lo largo de los años, el certamen ha ido evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. En ese sentido, con el pasar del tiempo se ha ido aumentando el número de selecciones participantes y también, la cantidad de jugadores convocados por cada plantilla nacional.

Por eso, en N+ te explicamos cuántos futbolistas han sido convocados a la Copa del Mundo a lo largo de sus 23 ediciones.

¿Cuántos jugadores han ido a más de un Mundial?

De acuerdo con datos de la FIFA, un total de 8 mil 975 jugadores han sido convocados por sus respectivas selecciones, para jugar el Mundial. Sin embargo, la data se reduce cuando contabilizamos cuántos de ellos han participado en más de una edición de la justa deportiva.

De ese gran total, 7 mil 33 futbolistas participaron únicamente en un Mundial; mil 535, tuvieron la oportunidad de ser llamados a dos ediciones del certamen; 345, a tres Copas del Mundo y solamente 53 jugadores en la historia han asistido en cuatro ocasiones.

Además, el número se reduce a menos de una decena cuando hablamos de cinco torneos mundialistas. Solamente 8 futbolistas han logrado llegar a esa marca y, de ellos, 4 son mexicanos: Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

El club de las 6 Copas del Mundo

Este año, el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá hará historia por múltiples razonez. No sólo será el torneo más grande de la historia en cuanto a selecciones participantes y a partidos jugados, sino que además inaugurará un club exclusivo: el de los futbolistas con seis presencias en Copas del Mundo.

En la historia de los Mundiales, alcanzar cinco ediciones disputadas ya era considerado una hazaña prácticamente impensable. Sin embargo, para Guillermo Ochoa, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, esta cita veraniega representa la oportunidad de convertirse en los primeros futbolistas en participar en seis Copas del Mundo.

Los tres jugadores fueron convocados por primera vez por sus respectivas selecciones en el Mundial de Alemania 2006. En aquel año eran considerados promesas del futbol internacional y este verano llegan como los futbolistas más experimentados del certamen.