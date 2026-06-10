Mundial 2026 Será Uno de Los Más Espectaculares: Infantino Agradece a Sheinbaum, Trump y Carney

El presidente de la FIFA pide promover la unidad del mundo

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Gianni Infantino Celebra que México, Estados Unidos y Canadá Organicen el Mundial 2026

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El Mundial 2026 en tres países será único. Infantino agradece a Sheinbaum, Trump y Carney. La CDMX, con su estadio icónico, lista para hacer historia.

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