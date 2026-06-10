Mundial 2026 Será Uno de Los Más Espectaculares: Infantino Agradece a Sheinbaum, Trump y Carney

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agradeció este miércoles 10 de junio de 2026 a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al mandatario estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, por su apoyo para la celebración del Mundial de Futbol que se inaugura mañana en la Ciudad de México (CDMX).

En conferencia de prensa, consideró que esta Copa del Mundo será de las más espectaculares de la historia y se dijo muy feliz de que en pocas horas ya estará rodando el balón de esta justa deportiva.

Agradecimiento a mandatarios

Durante su encuentro con los medios, manifestó su agradecimiento a Sheinbaum Pardo, a toda su administración, los gobernadores y toda la gente de México, “que nos hace vivir (como) en nuestra casa este mundial espectacular”.

Y extendió las gracias a Trump y Carney, y a sus respectivas administraciones, por prepararse para el Mundial de Futbol.

Así como a las 48 selecciones, los jugadores, entrenadores, autoridades y personal; y especialmente a la afición, de alrededor de siete millones, que acudirá a los estadios, y a quienes se unirán en los festivales en las tres naciones y también desde sus hogares.

“Son los aficionados, por supuesto, los que hacen que la Copa del Mundo sea lo que es”, dijo.

Estadio, "bendecido por los dioses"

Infantino también se refirió a la sede Ciudad de México del Mundial; dijo que se trata de un estadio “bendecido” por “los dioses del futbol”, que albergará por tercera ocasión un partido inaugural de este evento.

"Está bendecido por los dioses del futbol porque ha visto cosas increíbles, de poder albergar el tercer partido de inauguración de un Mundial y del primer Mundial que se organiza en tres países", dijo el dirigente durante la rueda de prensa en la capital mexicana.

Calificó al coloso como un estadio especial e icónico, que vio a Pelé y Maradona ganar la Copa del Mundo.

Mundial 2026, el más espectacular de la historia

El presidente de la FIFA consideró que este Mundial será uno de los más espectaculares de la historia, porque hoy es muy difícil ver quién puede ganar, pero también porque los equipos jugarán en distintas partes de tres países, en climas, alturas e infraestructuras distintas.

Feliz de ver a Irán en el Mundial

Por otra parte, Infantino dijo estar "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo" en medio de las tensiones por el conflicto bélico con Estados Unidos, y se mostró esperanzado de que cuando juegue la selección iraní haya "un ambiente positivo" porque es "el espíritu del futbol".

La selección de Irán se vio forzada a instalar su campamento base en Tijuana, México, ante las restricciones impuestas por Washington, que solo dio visas a una parte de la delegación del equipo iraní, a días de jugar su primer partido previsto para el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles.

SPB