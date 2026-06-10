¿Cómo le Ha Ido a México en los Partidos Inaugurales del Mundial?

A tan sólo unas horas de que ruede el balón, la expectación está por las nubes. Hablar de la Copa del Mundo es hablar de tradición, pasión y, obligatoriamente, de la Selección Mexicana. El Tricolor no es ningún improvisado en estas citas; de hecho, ostenta un récord histórico que pocos pueden presumir en el planeta futbol: es el equipo que más veces ha disputado un partido inaugural.

Sin embargo, abrir el telón del torneo futbolístico más importante del mundo ha sido un arma de doble filo para el combinado nacional. A continuación, desmenuzamos la data histórica de las siete ocasiones anteriores en las que México dio la patada de salida y cómo quedó el balance numérico.

El historial de México en las inauguraciones: Una cuenta pendiente

La historia nos dice que ser el centro de atención en el primer día del torneo no le ha sentado del todo bien a la Selección Mexicana. En las siete ocasiones en las que México pisó la cancha en un duelo de apertura, el balance es severamente negativo: 0 victorias, 2 empates y 5 derrotas, con apenas 3 goles a favor y 19 en contra.

El camino comenzó desde el mismísimo origen de los Mundiales y se extendió con una racha sumamente dolorosa a mediados del siglo pasado, enfrentando casi siempre a potencias o al país organizador.

Así le ha ido a México en los partidos inaugurales de la Copa del Mundo:

Uruguay 1930 - Francia 4-1 México

Brasil 1950 - Brasil 4-0 México

Suiza 1954 - Brasil 5-0 México

Suecia 1958 - Suecia 3-0 México

Chile 1962 - Brasil 2-0 México

México 1970 - México 0-0 URSS

Sudáfrica 2010 - Sudáfrica 1-1 México

2026: La octava inauguración y la gran oportunidad de romper el maleficio en casa

El futbol da revanchas y el destino ha querido que este jueves 11 de junio de 2026, la Selección Mexicana vuelva a inaugurar un Mundial. El Coloso de Santa Úrsula se vestirá de gala para convertir a México en el primer país que alberga tres Copas del Mundo, marcando además la octava ocasión en la que el Tri dispute el primer juego del torneo.

El rival en turno para este arranque en el Grupo A es Sudáfrica, un viejo conocido con el que precisamente se empató en la inauguración de 2010.

A diferencia de la gran mayoría de sus experiencias previas, esta vez las condiciones juegan a favor del cuadro mexicano. Con el cobijo de su afición en el Estadio Banorte y la ventaja de la localía, el conjunto nacional saltará a la cancha con una misión doble: sumar sus primeros tres puntos del torneo y borrar de una vez por todas el cero en la columna de victorias de sus partidos inaugurales. La mesa está puesta para cambiar la historia.