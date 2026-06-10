¿Cómo le Ha Ido a México en los Partidos Inaugurales del Mundial?

La Selección Mexicana es el equipo que más partidos inaugurales ha disputado en la historia de los Mundiales

Guillermo Ochoa antes de un partido con la Selección MexicanaFoto: Getty Images
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