Muere Motociclista tras Ser Embestido por Camioneta en el Viaducto Reynosa

Un hombre de aproximadamente 27 años de edad perdió la vida cuando viajaba en su motocicleta junto a otro joven, quien afortunadamente alcanzó a saltar de la unidad de dos ruedas cuando fueron embestidos por una camioneta.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche de este jueves 11 de junio de 2026, sobre el Viaducto Reynosa, cerca del basurero municipal Las Anacuas, tramo que por alrededor de dos horas fue cerrado mientras autoridades tomaron conocimiento de los hechos y el levantamiento del cuerpo.

Foto: N+

Conductor de Camioneta fue Trasladado a un Hospital

Mientras que el conductor de una camioneta Jeep, que terminó volcada, fue trasladado por las unidades médicas.

Con este, son dos las personas que pierden la vida en un día en percances viales.