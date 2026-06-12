Muere Motociclista tras Ser Embestido por Camioneta en el Viaducto Reynosa

Se registró un accidente sobre el viaducto Reynosa donde un motociclista perdió la vida.

Muere Motociclista En ReynosaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante accidente en el Viaducto Reynosa deja un motociclista muerto y otro herido. La camioneta involucrada terminó volcada y su conductor fue hospitalizado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Motociclista fallece tras ser embestido por camioneta en Reynosa