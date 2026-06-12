Dos Hombres y Una Mujer Roban una Tienda en Salamanca; Se Llevan Botellas y Decenas de Cigarros

Dos hombres y una mujer fueron detenidos después de que presuntamente robaran mercancía de una tienda en la Comunidad de San Juan de la Presa, en Salamanca, donde llevaban decenas de paquetes de cigarros y botellas de alcohol.

De acuerdo a información brindada por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron en calles de la mencionada comunidad, después de las 7 de la noche.

En este parte informativo, se destaca que tres personas llegaron a la tienda en San Juan de la Presa, siendo dos hombres y una mujer, quienes ingresaron pretendiendo ser clientes que buscaban varios artículos.

En cierto momento, los sospechosos notaron que la tienda se encontraba sola, por lo que decidieron actuar y amagaron a los empleados, para aprovechar y sustraer el dinero, así como tomar varios artículos del mostrador.

En cuestión de segundos, los dos hombres y la mujer, al ver que ya traían entre sus pertenencias, la mercancía que pretendían robar, decidieron salir corriendo del lugar para darse a la fuga, momento que aprovecharon los empleados para llamar a los números de emergencia.

Describen a los presuntos ladrones y logran detenerlos

Los primeros en llegar al establecimiento fueron policías municipales, quienes en coordinación con elementos de otras corporaciones brindaron información sobre los presuntos ladrones, quienes lograron ser detenidos kilómetros más adelante.

Al revisar a los dos hombres y a la mujer, se les encontró entre sus pertenencias decenas de paquetes de cigarros de diferentes marcas, así como botellas de alcohol y dinero en efectivo, todo asegurado por las autoridades, quienes junto con los detenidos fueron presentados ante las autoridades correspondientes.

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