Dos Hombres y Una Mujer Roban una Tienda en Salamanca; Se Llevan Botellas y Decenas de Cigarros

Los hechos ocurrieron después de las 7 de la noche, cuando tras cometer el robo, la policía detuvo a los tres presuntos ladrones en la Comunidad de San Juan de la Presa.

Los hombres y la mujer fueron detenidos.Foto: @pazgobgente

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Tres ladrones detenidos en Salamanca tras robar en una tienda. Se llevaron botellas y decenas de cigarros.

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