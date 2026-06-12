Derrumbe de Bóveda en Obra en Construcción Deja 3 Trabajadores Heridos en Guadalajara

Una bóveda ubicada en Guadalajara se derrumbó, lo que terminó con tres trabajadores heridos, quienes estaban realizando trabajos de construcción en un local comercial de la colonia El Fresno.

Los hechos ocurrieron este 11 de junio, en una finca localizada en el cruce de las calles Limón y Fresno, y al derribar un muro, parte de una bóveda colapsó, cayendo los escombros en un grupo de trabajadores que quedaron atrapados.

Tras el incidente, llamaron al 911 de emergencias. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara arribaron al lugar de los hechos y encontraron a 10 obreros, de los cuales tres estaban con lesiones.

"Se rescataron a las personas, las sacaron a tiempo del lugar, ya que estaban semienterradas, se pidió el apoyo con personal de servicios médicos y fueron atendidos en el lugar", explicó Agustín Herrera, Primer Oficial de Bomberos de Guadalajara.

Debido a las heridas con las que resultaron los trabajadores, requirieron el traslado médico a través de una ambulancia; uno de ellos fue reportado de regular a grave, mientras que los otros dos como leves.

La construcción fue clausurada debido a falta de medidas de seguridad

Al interior de la construcción, el Área de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil, determinaba los riesgos estructurales, por lo que personal de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara determinó realizar una clausura total de la obra y del local, luego de que se informó que trabajan sin medidas de seguridad.

El resto de los trabajadores se retiraron con las pertenencias de la obra para desocupar el sitio, mientras que buscarán la manera de retomar la construcción.