Derrumbe de Bóveda en Obra en Construcción Deja 3 Trabajadores Heridos en Guadalajara

El derrumbe de una bóveda al interior de una finca en construcción dejó a tres obreros lesionados en la colonia El Fresno, en Guadalajara

DerrumbeFoto: Bomberos de Guadalajara

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Tres obreros heridos tras derrumbe en Guadalajara. La obra fue clausurada por riesgos estructurales. Descubre los detalles de esta emergencia.

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