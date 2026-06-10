Capturan a Estadounidense Prófugo de la Justicia en Tlajomulco, Jalisco

Un sujeto estadounidense prófugo de la justicia fue capturado y detenido en una plaza comercial de Tlajomulco, Jalisco

DetenidoFoto: Secretaría de Seguridad Pública

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Detenido en Jalisco un fugitivo estadounidense buscado por la DEA y el FBI. Escapó de una prisión en EE.UU. y fue capturado en una plaza comercial. Conoce los detalles.

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