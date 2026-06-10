Capturan a Estadounidense Prófugo de la Justicia en Tlajomulco, Jalisco

La Secretaría de Seguridad Jalisco capturó a un ciudadano estadounidense que estaba prófugo de la justicia de México, ya que en 2023 había sido detenido por narcotráfico, sin embargo, hace casi un año escapó durante una audiencia.

Mediante comunicación con autoridades de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del FBI se obtuvo información de que el estadounidense estaba escondido en el estado de Jalisco, motivo por el cual se desplegó un operativo en una plaza comercial de Tlajomulco de Zúñiga.

El hombre fue localizado con ayuda del equipo de drones hasta que fue capturado y puesto a disposición de autoridades migratorias para su inmediata deportación.

El estadounidense ya tenía una condena de 15 años en Estados Unidos

El sujeto era buscado en Estados Unidos por tráfico de fentanilo y armas, se había fugado de una prisión federal en Kentucky, donde estaba cumpliendo una condena de 15 años.

“Recibimos información a través de reuniones periódicas de manera online, en donde nos compartieron imágenes generales de un fugitivo que estaban buscando. Esta persona se fugó hace 11 meses en una audiencia que tuvo en el estado de Kentucky”, manifestó el Secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández.