¿Qué Habrá Cada Día de la Semana en La Casa de los Famosos 2026? Actividades y Dinámicas

La cuenta regresiva para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 ya casi llega a su fin y, antes de que los habitantes crucen la puerta este domingo 26 de julio, la producción reveló cómo estará organizada cada semana dentro del reality. Durante la conferencia de prensa realizada el martes 21 de julio, Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes regresan como conductores de algunas galas, destaparon el calendario completo de dinámicas que marcará el ritmo de la convivencia día con día.

Lunes: arranca la semana con la prueba del líder

Cada semana comenzará con la prueba del líder, la dinámica que define quién tendrá el poder de decisión dentro de la casa durante los siguientes días. Ganar este liderato suele traducirse en beneficios directos para el habitante en turno, además de cierta inmunidad frente a la nominación, por lo que se espera que sea uno de los retos más disputados de la temporada.

Martes: prueba semanal, cine y la cabina de las tentaciones

El martes será un día cargado de actividad, pues arranca la prueba semanal que se resolverá en días posteriores, además de las tradicionales noches de cine dentro de la casa. A esto se suma, de forma ocasional, la dinámica "vida en fotos" y la ya conocida cabina de las tentaciones, un espacio que en temporadas anteriores ha puesto a prueba la lealtad y las alianzas entre los habitantes.

Miércoles: día clave, la nominación

El miércoles es, sin duda, uno de los momentos más tensos de la semana: el día de la nominación. Es en esta jornada cuando los habitantes deciden, entre ellos, quiénes quedarán en la cuerda floja rumbo a la eliminación del domingo, un proceso que suele detonar las principales estrategias y conflictos dentro de la casa.

Jueves: salvación y las Cajas del Destino

El jueves llega con múltiples dinámicas: la prueba por el robo de la salvación, la cena de nominados y la búsqueda de la Moneda del Destino o Cajas del Destino. Este último elemento, mencionado por primera vez para esta cuarta temporada, apunta a ser una de las novedades que podría cambiar el curso de la competencia semana a semana.

Viernes: el duelo por la salvación y la fiesta temática

Los nominados se juegan su permanencia en el duelo por la salvación cada viernes, una de las pruebas más determinantes del ciclo semanal. Como contraste a la tensión de la competencia, la noche cierra con una fiesta temática, uno de los momentos más esperados por el público en redes sociales.

Sábado y domingo: compra semanal, happenings y la eliminación

El sábado trae la compra semanal y los llamados happenings, dinámicas que suelen generar contenido espontáneo y momentos virales dentro de la casa. Finalmente, el domingo llega el desenlace de la semana con la eliminación, el momento decisivo que definirá quién continúa en la competencia y quién se despide de la casa.

Un calendario renovado para enganchar al público

De acuerdo con lo revelado en la conferencia de prensa, en la que también participaron Galilea Montijo, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, cada una de estas dinámicas llega renovada para esta cuarta temporada, aunque manteniendo el espíritu competitivo y confrontativo que ha caracterizado al reality. Con este calendario ya definido, la audiencia puede prepararse para seguir de cerca cada jornada, sabiendo exactamente qué esperar día con día una vez que arranque la competencia este domingo.