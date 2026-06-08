Boda de Dua Lipa: Novios Habrían Pagado Miles de Euros a Vecinos de Palermo por Molestias

La boda de Dua Lipa y Callum Turner se convirtió en uno de los eventos más comentados del año, pero no solo por el glamour, los invitados de lujo y las celebraciones en Italia. De acuerdo con diversos reportes, la pareja habría entregado miles de euros a vecinos de Palermo como compensación por las molestias ocasionadas durante los preparativos de su enlace.

La celebración, que reunió a familiares y amigos cercanos de la cantante y el actor, provocó opiniones divididas entre algunos habitantes de la ciudad italiana debido a los cierres, restricciones de acceso y cambios en la rutina diaria de la zona donde se realizaron los festejos.

¿Cuánto habrían pagado Dua Lipa y Callum Turner a los vecinos en Palermo?

Según reportes de medios internacionales, Dua Lipa y Callum Turner habrían ofrecido alrededor de 5 mil libras (más de 5 mil euros) a residentes afectados por las molestias relacionadas con su boda.

El gesto habría sido una forma de agradecer la paciencia de los habitantes y reducir las tensiones generadas por la organización de un evento privado de gran magnitud en una de las zonas más emblemáticas de Palermo.

La llegada de proveedores, personal de seguridad, invitados y los preparativos para la ceremonia habrían provocado incomodidad entre algunos vecinos, quienes expresaron su molestia por el impacto que tuvo la celebración en la vida cotidiana del barrio.

La boda de Dua Lipa que dividió opiniones en Palermo

La boda de Dua Lipa y Callum Turner fue descrita como una celebración de varios días llena de lujo y detalles exclusivos. Entre los rumores alrededor del evento se habló de locaciones históricas, diseños de alta costura y presentaciones especiales para los invitados.

Sin embargo, mientras algunos habitantes destacaron el impacto positivo que un evento internacional podía tener para la imagen de Palermo, otros cuestionaron que espacios públicos fueran alterados por una celebración privada.

Las críticas crecieron especialmente por las restricciones en algunas calles y el despliegue necesario para proteger la privacidad de la pareja y sus invitados.

Dua Lipa y Callum Turner celebran su historia de amor

Aunque la pareja ha mantenido gran parte de su relación lejos de los reflectores, su boda se convirtió rápidamente en tema de conversación mundial..

Dua Lipa, una de las artistas pop más exitosas de su generación, y Callum Turner, reconocido por su carrera en cine y televisión, hicieron de Italia el escenario de uno de los enlaces más comentados de la industria del entretenimiento.

Hasta ahora, ni Dua Lipa ni Callum Turner han dado declaraciones públicas sobre los reportes del supuesto pago a vecinos de Palermo.