Boda de Dua Lipa: Novios Habrían Pagado Miles de Euros a Vecinos de Palermo por Molestias

La boda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo generó polémica entre vecinos; reportes aseguran que la pareja habría ofrecido dinero como compensación.

boda-dua-lipa-callum-turner-palermo-pago-vecinos-polemicaFoto: Reuters

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La boda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo generó polémica: habrían pagado miles de euros a vecinos por molestias. ¿Qué opinas de esta compensación?

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