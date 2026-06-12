¿Y Blake Lively? Ryan Reynolds Es Captado Celebrando Gol de Canadá en el Mundial 2026 sin Ella

Ryan Reynolds fue captado celebrando el gol de Canadá en el Mundial 2026 sin Blake Lively a su lado.

ryan-reynolds-blake-lively-celebracion-gol-canada-mundial-2026Foto: Reuters

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Ryan Reynolds, copropietario del Wrexham United, apoya a Canadá en el Mundial 2026. Su entusiasmo por el fútbol sigue creciendo, pero la ausencia de Blake Lively sorprende.

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