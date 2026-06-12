¿Y Blake Lively? Ryan Reynolds Es Captado Celebrando Gol de Canadá en el Mundial 2026 sin Ella

La jornada inaugural de Canadá en el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina dejó un protagonista inesperado en las gradas: Ryan Reynolds fue captado por la transmisión oficial celebrando con euforia el gol de Cyle Larin desde el BMO Field, y la ausencia de Blake Lively a su lado no pasó desapercibida para los fans.

La celebración que se robó las cámaras

El actor canadiense, conocido mundialmente por películas como Deadpool, La Propuesta y Alerta Roja, fue captado por la transmisión oficial aplaudiendo.

Pero más allá del festejo, lo que llamó la atención de los fanáticos fue notar que Reynolds disfrutaba el momento en solitario, sin Blake Lively acompañándolo en las gradas.

Recordemos que Lively estuvo recientemente en los reflectores por su conflicto legal con Justin Baldoni, derivado de su colaboración en la película Romper el Círculo.

La conexión de Reynolds con el futbol

La presencia de Reynolds en el estadio tiene una explicación: desde hace algunos años es copropietario del Wrexham United de Gales, equipo que actualmente compite en la Segunda División Inglesa y que busca el ascenso como objetivo principal.

Este vínculo refuerza la imagen de Reynolds como un apasionado del deporte, capaz de trasladar su entusiasmo desde la gestión de un club europeo hasta el apoyo directo a la selección canadiense en un evento de talla mundial.

No estaba solo del todo

Reynolds no fue el único rostro famoso en las tribunas. Otro actor canadiense llamó la atención durante el partido: Mike Myers. Las cámaras lo enfocaron en las gradas, aunque muchos espectadores tuvieron dificultades para reconocerlo debido a su cambio físico. Su presencia en el Mundial 2026 fue recibida con entusiasmo por los fanáticos del cine y del fútbol.