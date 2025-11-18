Flow Fest 2025 Horarios: Así Quedaron por Dia y Escenario

El Coca-Cola Flow Fest 2025 regresa con toda la energía los días 22 y 23 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX, y los organizadores ya han confirmado el horario oficial para que los asistentes se preparen para dos días de perreo intenso.

Desafortunadamente, el festival anunció que por razones ajenas a la organización la cantante argentina María Becerra no podrá presentarse.

La buena noticia es que ya publicaron los horarios por día y por escenario para que no te pierdas a tus artistas urbanos favoritos.

¿Cuáles son los horarios por día y escenario del Flow Fest 2025?

Según la página oficial del festival, el evento arrancará cada día a las 2:00 PM y se extenderá hasta la 1:59 AM (o 2:00 AM).

Las puertas del recinto tendrán que abrir antes para permitir el ingreso del público, aunque los organizadores no han detallado el horario exacto de apertura.

El sábado las presentaciones estelares serán:

Wisin: 22:35 - 23:50

Don Omar: 00:45 - 02:00

Nicky Jam: 22:20 - 23:20

Álvaro Díaz: 23:50 - 00:50

Y el domingo:

Bad Gyal: 20:50 - 21:50

Natanael Cano: 22:40 - 23:55

J Balvin: 00:40 - 02:00

Cris Mj: 22:00 - 22:45

Young Miko: 23:50 - 01:00

Te dejamos los horarios completos por día y escenario:

Domingo:

Sábado:

Historias recomendadas:

Autopsia de Selena Quintanilla Revela Nuevos Detalles sobre su Muerte

¿Hay Escenas Post Créditos en Wicked 2? 4 Cosas Que Debes Saber de la Nueva Película