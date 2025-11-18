¿Hay Escenas Post Créditos en Wicked 2? 4 Cosas Que Debes Saber de la Nueva Película

Wicked 2 o Wicked: Por siempre ya tiene preestreno en algunos cines del país. La película, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo retoma las vidas de Elphaba y Glinda tras los eventos de la primera película.

Como recordarás, Elphaba vive escondida en el bosque y está decidida a revelar la verdad sobre el Mago, mientras Glinda, convertida en un símbolo de bondad en Ciudad Esmeralda, lucha con su nueva posición y su relación con Elphaba. La película profundiza en su amistad compleja, presenta canciones nuevas y antiguas con una carga emocional más intensa, y ofrece una gran evolución en los personajes. Es un cierre épico, visualmente impresionante, y muy conmovedor.

Aquí te dejamos algunas cosas que quizá quieres saber de Wicked 2, sin spoilers.

¿Wicked 2 tiene escenas post créditos?

No, Wicked 2 no tiene escena postcréditos, lo que sí es que Cynthia Erivo y Jonathan Bailey grabaron un comercial de una cadena de donas estadounidense muy famosa, donde bromean acerca de que se trata de la "escena postcréditos de Wicked For Good.

En el comercial, Elphaba aparece en la entrada de la tienda de donas cuando llega Fiyero a ofrecerle parte del menú promocional de la película, con productos verdes y rosas.

Este comercial fue lanzado antes del estreno de la película.

¿Quién es la actriz que interpreta a Dorothy?

Recordemos que Wicked es una historia que precede cronológicamente a los sucesos que ocurren en la historia de El Mago de OZ, por lo que en Wicked For Good vemos por primera vez la aparición del personaje de Dorothy.

La actriz que interpreta a Dorothy se llama Bethany Weaver.

¿Qué opina la crítica de Wicked 2?

En Rotten Tomatoes, Wicked: For Good cuenta con un 74 % de reseñas positivas, de un total de 88 reseñas de los críticos. Aunque también resaltan críticas mixtas, por ejemplo la del Boston Globe que señala que:

"La secuela del gran éxito de 2024 del director Jon M. Chu es más de lo mismo, solo que más oscura. Los elementos oscuros se incorporan al segundo acto, que incluso los fans coinciden en que no está a la altura del primero".

Sin embargo, las críticas positivas resaltan que tiene un final satisfactorio.

"Wicked: For Good logra un final lo más satisfactorio posible. Cuando Erivo y Grande finalmente están juntos, deja una huella imborrable en el corazón, aunque todo lo anterior solo sirva para anticipar ese momento", opinó Kristen López de The Film Maven.

¿Cuánto dura Wicked 2?

Wicked 2 (O Wicked: For Good) tiene una duración de 2 horas y 18 minutos.